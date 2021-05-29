TİKA'dan Hırvatistan'daki Ksaver Huzur Evi'ne destek - Son Dakika

TİKA'dan Hırvatistan'daki Ksaver Huzur Evi'ne destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ksaver Huzur Evi'ne donanım desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ksaver Huzur Evi'ne donanım desteğinde bulundu. TİKA'dan yapılan açıklamada, yaşlı ve hasta bakımı için yaklaşık 39 bin avro değerinde donanım desteği sağlandığı ifade edildi. Açıklamada, Ksaver Huzur Evi'ne sanayi tipi çamaşır makinesi, hasta yıkama sedyesi ve yatak hibe edildiği aktarıldı. Huzur Evi Müdiresi Snjezana Bubenik, teslim töreninde yaptığı açıklamada, söz konusu desteğin kurumun çalışmalarını kolaylaştıracağını anımsatarak, Türkiye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti. Bubenik, desteğin, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki dostluğun göstergelerinden biri olacağını sözlerine ekledi.

Son Dakika

Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası

Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor

Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor

17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu

Televizyonda görüp Osmanlı çileği dikti, şimdi siparişlere yetişemiyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda 7 ilçede su kesintisi yaşanacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu