TİKA'dan Hırvatistan'daki meyve ve sebze suyu üretimine destek - Son Dakika
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TİKA'dan Hırvatistan'daki meyve ve sebze suyu üretimine destek

22.06.2022 18:07
TİKA'dan Hırvatistan'daki meyve ve sebze suyu üretimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Hırvatistan'ın Lepoglav kentinde yapılacak meyve ve sebze suyu üretim hatları projesinin tanıtımı yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Hırvatistan'ın Lepoglav kentinde yapılacak meyve ve sebze suyu üretim hatları projesinin tanıtımı yapıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, hatların bir saatte 100 ila 150 litre üretim kapasitesine sahip olacağı ifade edilerek üretim hatlarının, Lepoglav Tarım Turizm Derneğine teslim edildiği belirtildi.

Hatların meyve ve sebzelerin yıkanması, sıkılması, pastörizasyonu ve doldurulması gibi özelliklere de sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, projenin gelecek dönemde daha da detaylandırılacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Hırvatistan'daki meyve ve sebze suyu üretimine destek - Son Dakika

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