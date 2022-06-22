Hatların meyve ve sebzelerin yıkanması, sıkılması, pastörizasyonu ve doldurulması gibi özelliklere de sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, projenin gelecek dönemde daha da detaylandırılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TİKA'dan Hırvatistan'daki meyve ve sebze suyu üretimine destek - Son Dakika

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