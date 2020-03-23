TİKA'dan Hırvatistan medyasına destek - Son Dakika
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TİKA'dan Hırvatistan medyasına destek

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın en eski ikinci yerel radyosu olan Petrinja Radyosu'na kapasite artırım desteğinde bulundu.

TİKA'dan Hırvatistan medyasına destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın en eski ikinci yerel radyosu olan Petrinja Radyosu'na kapasite artırım desteğinde bulundu.


Osmanlılar tarafından 1592 yılında Yenihisar adıyla kurulan Petrinja şehrinde 1945 yılından beri faaliyet gösteren Petrinja Radyosu ve 2007 yılında kurdukları internet haber sitesi Portal53.hr, geliştirilen projeyle teknik kapasitesi artırılarak daha modern ekipmanlarla yayınını sürdürecek hale geldi. Sisacko-Moslovacka Valiliği içinde yer alan Petrinja şehrinden yayınlanan radyo, yaklaşık 200 bin kişiye erişiyor. Proje çerçevesinde haftalık yayınına Türkiye saati ekleyecek olan Petrinja Radyo, ilk programını TİKA Zagreb Program Koordinasyon Ofisi ile gerçekleştirdi. TİKA'ya teşekkürlerini sunan radyonun Genel Yayın Yönetmeni Mario Gri, "TİKA'ya bu zor zamanlarda radyomuza destek olduğu için candan teşekkür ediyoruz. Aradan geçen zaman içerisinde TİKA ofisiyle kendi radyomuz arasında sağlam bir dayanışma oluştu. Kurumumuz, TİKA'nın TRT ile gerçekleştirmiş olduğu eğitimlere katıldı. TRT'nin ana binasındaki eğitimler ve TRT'nin radyo binaları hakikaten çok etkileyiciydi" diyerek Türkiye'nin desteğinden ötürü duydukları şükranı canlı yayında dinleyicilere aktardı.


Proje kapsamında kendilerine hem sesli hem de görüntülü yayınlarda kullanabilecekleri cihazların temin edildiğini ifade eden Gri, "Montaj bilgisayarı, kulaklıklar, dijital ses kayıt cihazları, dijital fotoğraf makinesi, masaüstü mikrofon standı, dinamik stüdyo yayın mikrofonu, omuz kamerası, telsiz mikrofon seti, aksiyon kamera ekipmanları hem radyomuzun hem de internet haber portalının yayın kalitesini artıracak" şeklinde konuştu.


TİKA Zagreb Program Koordinatörü Haşim Koç ise TİKA'nın tüm dünyada 170'in üzerinde ülkede projeler geliştirdiğini, medya alanında hem yerel hem ulusal medya kuruluşlarına destek vererek kurumsal kapasitenin artırılması noktasında bir faaliyet alanı olduğunu ifade etti. Koç, "Hırvatistan'da bu alanda Radyo Petrinja ve Portal53 ile çalışmaktan ötürü memnunuz" dedi.


Türkiye saatinin radyo dinleyicileri ve bölge insanını Türkiye hakkında doğru bilgilendireceğine emin olduğunu ifade eden Koç, "Petrinja Radyosu çalışanlarıyla dünyanın içinde bulunduğu bu kriz durumunda projeyi tamamlamış olmaktan ötürü sevinçliyiz. Umarız en kısa zamanda her şey tekrar normal döner ve hem dinleyicilerimiz hem de bizler normal rutinimizde hayatlarımızı sürdürürüz" dedi. - ANKARA

Hırvatistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:45 Kaynak: İHA

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