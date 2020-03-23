TİKA'dan Hırvatistan yerel radyosuna kapasite artırım desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA'dan Hırvatistan yerel radyosuna kapasite artırım desteği - Son Dakika

TİKA'dan Hırvatistan yerel radyosuna kapasite artırım desteği

7 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın en eski ikinci yerel radyosu olan Petrinja Radyosuna kapasite artırım desteğinde bulundu.

TİKA'dan Hırvatistan yerel radyosuna kapasite artırım desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın en eski ikinci yerel radyosu olan Petrinja Radyosuna kapasite artırım desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1945 yılından bu yana faaliyet gösteren Petrinja Radyosu ve 2007'de kurulan internet haber sitesi "Portal53.hr", TİKA'nın verdiği desteğin ardından daha modern ekipmanlarla yayınını sürdürecek hale geldi.

Osmanlı döneminde 1592 yılında Yenihisar adıyla kurulan Petrinja şehrinde yayın yapan ve yaklaşık 200 bin dinleyiciye ulaşan radyo, düzenlenen proje çerçevesinde haftalık yayınına "Türkiye saati"ni de ekledi.

Petrinja Radyosunun bu çerçevedeki ilk programı, TİKA Zagreb Program Koordinasyon Ofisi ile yapıldı.

Radyonun Genel Yayın Yönetmeni Mario Grsic, canlı yayında, radyoya verdiği destek için TİKA'ya teşekkür ederek, TİKA'nın TRT ile düzenlediği eğitimin kendileri için çok faydalı olduğunu vurguladı.

Proje kapsamında radyoya hem sesli hem de görüntülü yayınlarda kullanabilecekleri cihazların temin edildiğini ifade eden Grsic, "Montaj bilgisayarı, kulaklıklar, dijital ses kayıt cihazları, dijital fotoğraf makinesi, masaüstü mikrofon standı, dinamik stüdyo yayın mikrofonu, omuz kamerası, telsiz mikrofon seti, aksiyon kamera ekipmanları hem radyomuzun hem de internet haber portalının yayın kalitesini artıracak." diye konuştu.

TİKA Zagreb Program Koordinatörü Haşim Koç da, TİKA'nın dünya genelinde 170'i aşkın ülkede proje düzenlediğini, yerel ve ulusal medya kuruluşlarına kurumsal kapasitelerinin artırılması için destek verdiğini belirtti.

Hırvatistan'da Radyo Petrinja ve Portal53 ile çalışmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Koç, Türkiye saatinin radyo dinleyicilerini Türkiye hakkında doğru bilgilendireceğine emin olduğunu söyledi.

Hırvatistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:22 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Son Dakika: Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!         
12:42
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı         
11:11
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar         
10:52
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi         
07:33
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:36:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA'dan Hırvatistan yerel radyosuna kapasite artırım desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]