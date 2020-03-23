TİKA'dan Hırvatistan yerel radyosuna kapasite artırım desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın en eski ikinci yerel radyosu olan Petrinja Radyosuna kapasite artırım desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1945 yılından bu yana faaliyet gösteren Petrinja Radyosu ve 2007'de kurulan internet haber sitesi "Portal53.hr", TİKA'nın verdiği desteğin ardından daha modern ekipmanlarla yayınını sürdürecek hale geldi.

Osmanlı döneminde 1592 yılında Yenihisar adıyla kurulan Petrinja şehrinde yayın yapan ve yaklaşık 200 bin dinleyiciye ulaşan radyo, düzenlenen proje çerçevesinde haftalık yayınına "Türkiye saati"ni de ekledi.

Petrinja Radyosunun bu çerçevedeki ilk programı, TİKA Zagreb Program Koordinasyon Ofisi ile yapıldı.

Radyonun Genel Yayın Yönetmeni Mario Grsic, canlı yayında, radyoya verdiği destek için TİKA'ya teşekkür ederek, TİKA'nın TRT ile düzenlediği eğitimin kendileri için çok faydalı olduğunu vurguladı.

Proje kapsamında radyoya hem sesli hem de görüntülü yayınlarda kullanabilecekleri cihazların temin edildiğini ifade eden Grsic, "Montaj bilgisayarı, kulaklıklar, dijital ses kayıt cihazları, dijital fotoğraf makinesi, masaüstü mikrofon standı, dinamik stüdyo yayın mikrofonu, omuz kamerası, telsiz mikrofon seti, aksiyon kamera ekipmanları hem radyomuzun hem de internet haber portalının yayın kalitesini artıracak." diye konuştu.

TİKA Zagreb Program Koordinatörü Haşim Koç da, TİKA'nın dünya genelinde 170'i aşkın ülkede proje düzenlediğini, yerel ve ulusal medya kuruluşlarına kurumsal kapasitelerinin artırılması için destek verdiğini belirtti.

Hırvatistan'da Radyo Petrinja ve Portal53 ile çalışmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Koç, Türkiye saatinin radyo dinleyicilerini Türkiye hakkında doğru bilgilendireceğine emin olduğunu söyledi.