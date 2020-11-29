TİKA'dan Irak'ın Kerkük kentindeki Osmanlı tarihi miraslara inceleme ziyareti - Son Dakika

TİKA'dan Irak'ın Kerkük kentindeki Osmanlı tarihi miraslara inceleme ziyareti

29.11.2020 17:56

Görüşmeden görüntüler TİKA Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı Bülent Korkmaz'ın açıklamaları Kerkük Valisi Rakan Said'in açıklamaları Osmanlı tarihi mirasları incelemelerinden görüntüler Tarihi binalardan görüntüler KERKÜK (AA) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansından (TİKA) heyet,Irak'ın...

Görüşmeden görüntüler

TİKA Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı Bülent Korkmaz'ın açıklamaları

Kerkük Valisi Rakan Said'in açıklamaları

Osmanlı tarihi mirasları incelemelerinden görüntüler

Tarihi binalardan görüntüler KERKÜK (AA) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansından (TİKA) heyet, Irak'ın Kerkük kentine çalışma ve Osmanlı'nın kentteki tarihi miraslara inceleme ziyareti gerçekleştirdi.

TİKA Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı Bülent Korkmaz basına yaptığı açıklamada,Kerkük'e bir çalışma ve ata toprağı Kerkük'teki tarihi mirasları inceleme ziyareti yaptıklarını söyledi.

TİKA tarafından restorasyonu yapılan Kerkük Kayseri çarşısını ziyaret ettiklerini aktaran Korkmaz,Kerkük Kalesi,Nakışlı Minareli cami ve Osmanlı kışlasında da incelemelerde bulunduklarını aktardı.

Burada sadece tarihi eserlerin restorasyonu konusunda değil bir çok üretim ve gelir getirici projeler yapmak istediklerini ifade eden Korkmaz, özellikle alt gelir gruplar için projelere yönelik Kerkük yerel hükümeti ile birlikte çalışmakta mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Korkmaz,ata toprağı Kerkük'teki tarihi mirasa bütçelerinin yettiği kadar katkı sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

Kerkük Valisi Rakan Said, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı Irak'ın en zor günlerinde yanlarında olduğunu belirterek,"DEAŞ terör saldırıları dönemi ve Kovid-19 krizinde Türkiye Cumhiriyeti hep Iraklıların yanında olmuştur." dedi.

Irak'ın Türkiye ile komşuluk ilişkisinde önemli tecrübeye sahip olduğunu aktaran Said,terör saldırılarında yaralanan Iraklı vatandaşların Türkiye'de tedavilerinin üstlenmesi ve DEAŞ saldırılarından dolayı yerlerinden olan göçmenlere kamp inşa etme gibi Türkiye'nin desteğini unutmayacağıklarını aktardı.

Said,Türkiye'nin Kerkük'te vatandaşlar ve az gelirli gruplara gelir sağlayacak projeler getirmesinin memnuniyetle karşıladıklarını anlattı.

TİKA'dan Irak'ın Kerkük kentindeki Osmanlı tarihi miraslara inceleme ziyareti
TİKA'dan Irak'ın Kerkük kentindeki Osmanlı tarihi miraslara inceleme ziyareti
TİKA'dan Irak'ın Kerkük kentindeki Osmanlı tarihi miraslara inceleme ziyareti
TİKA'dan Irak'ın Kerkük kentindeki Osmanlı tarihi miraslara inceleme ziyareti

Osmanlı, Kerkük, TİKA, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Irak'ın Kerkük kentindeki Osmanlı tarihi miraslara inceleme ziyareti - Son Dakika


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