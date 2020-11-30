TİKA'dan Irak'ın Musul kentine çalışma ziyareti - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'ndan (TİKA) heyet, Irak'ın Musul kentine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

TİKA Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı Bülent Korkmaz başkanlığındaki heyetin Musul'daki çalışma ziyaretine, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı da eşlik etti.

Heyet ilk olarak, Valilik binasında Musul Valisi Necim el-Cuburi ile bir araya gelerek ortak iş birliği alanlarını görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, Irak'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, oldukça sıcak karşılandıklarını ve Iraklı yetkililerin de iş birliğine açık olduğunu dile getirdi.

Korkmaz, "TİKA olarak dünyanın 150 ülkesinde alt yapı ve kalkınma proje iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. En önemli iş birliği yaptığımız ülkelerden birisi de Irak'tır. 2012'den bu yana 600'den fazla proje tamamladık. İnşallah buna daha fazlalarını eklemeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

2021 yılı için TİKA'nın ihtiyaç sahiplerine yönelik yapabileceği projeleri yerinde görmek ve tartışmak üzere Musul'a geldiklerini vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle tarım, üretim, eğitim, sağlık ve mülteciler ile dezavantajlı gruplara yönelik, özellikle dul ve şehit aileleri, teknik eğitim ve çeşitli üretim tesisleri kurulumu konusunda inşallah verimli bir toplantı yapacağız. Akabinde de Irak'taki TİKA Ofisi aracılığıyla bunları birer birer gerçekleştirmeye gayret edeceğiz."

Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla Irak'ta ve Iraklıların yanında olduğunun altını çizen Korkmaz, "Dostluk ve kardeşlik duyguları içerisinde Irak'ın tekrar ayağa kalkması ve güzel günlerine ulaşması için elimizden gelen kardeşlik görevimizi yapacağız." ifadesini kullandı.

"Türkiye ile ilişkilerimiz çok derin"

Musul Valisi Cuburi de terör örgütü DEAŞ'ın kente büyük zarar verdiğini kaydederek, kentte zarar gören yapıların yeniden inşa edilmesi için 15 milyar dolara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Cuburi, "Türkiye'ye bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Türk firmaları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen burada çalışıyorlar. Bizim Türkiye ile çok sayıda ortak yönlerimiz var ve ilişkilerimiz çok derindir." dedi.

Valilikteki temaslarının ardından Musul Üniversitesi'ni ziyaret eden heyet, Musul Üniversitesi Rektörü Ahmed Kusay ile bir araya gelerek, DEAŞ'ın büyük yıkıma uğrattığı üniversitede TİKA'nın katkı sunabileceği alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Heyet, Musul Kanser Hastanesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Musul Belediye Başkanı ve Musul Tarım İl Müdürü ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

TİKA heyeti dün, Irak'ın Kerkük kentinde Osmanlı döneminden kalan tarihi mekanları ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu.

Heyet iki gün önce de Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine çalışma ziyareti gerçekleştirmişti.