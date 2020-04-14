TİKA'dan Irak'ta 4 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA'dan Irak'ta 4 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika

TİKA'dan Irak'ta 4 bin aileye gıda yardımı

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Irak Kızılayı ve Irak Türkmen Cephesi iş birliğinde 2 bini Erbil ve 2 bini de Kerkük'te olmak üzere toplam 4 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım kolileri ulaştırıldı.

TİKA'dan Irak'ta 4 bin aileye gıda yardımı, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Irak Kızılayı ve Irak Türkmen Cephesi iş birliğinde 2 bini Erbil ve 2 bini de Kerkük'te olmak üzere toplam 4 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım kolileri ulaştırıldı.


TİKA, Irak'ta geçen ay uygulamaya konan sokağa çıkma yasağı sebebiyle çoğunluğu günlük ücret karşılığı çalışan ve işlerine gidemedikleri için zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren Kerkük ve Erbil'deki 4 bin aileye gıda yardımı ulaştırdı. ITC Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar, "Dünyanın yaşadığı bu kriz günlerinde Türkiye ve TİKA, sadece Irak'a değil tüm dünyaya yardım elini uzatıyor. Daha önce Kerkük'te yapmış olduğu birçok yardımın yanında bugün de gerçekten çok zor durumda olan insanların yardımına yine Türkiye, yine TİKA koşmuştur" ifadelerini kullandı.


Irak Kızılayı Erbil Şube Başkanı Havri İhsan Sadık ise, "Irak Kızılayı olarak TİKA'ya şükranlarımızı sunuyoruz. TİKA her zaman olduğu gibi bugün de ülkede görülen korona virüsünden dolayı evlerinden çıkamayan ailelere yardım etmiştir. Bu da iki ülkenin yakınlığını ve samimiyetini göstermektedir" dedi. - ANKARA

Kerkük, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:09 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Trump'ın "Koronavirüsün tedavisinde etkili" diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı         
22:24
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi         
22:21
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz         
21:47
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi         
21:33
Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu         
21:25
Bursa'da belediye görevlisi, Bursa'da belediye görevlisi, "Batalla" yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı         
21:24
Bakan Koca, Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi         
21:16
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz         
20:58
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi         
20:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi         
20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti         
19:50
New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok         
19:50
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı         
19:40
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı         
19:26
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi         
19:22
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı         
19:12
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor         
19:10
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi         
18:36
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor         
18:11
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı         
18:07
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi         
18:06
Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:02
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı         
17:59
Trump'ın Trump'ın "Koronavirüsün tedavisinde etkili" diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü         
17:50
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Yusuf Günay, koronavirüsü yendi         
17:49
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 22:47:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA'dan Irak'ta 4 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]