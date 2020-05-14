- TİKA'dan Irak'ta 5 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika

- TİKA'dan Irak'ta 5 bin aileye gıda yardımı

KERKÜK - Türk işbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından Irak'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardım kolileri ulaştırıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Irak'ta ihtiyaç sahibi 5 bin aileye gıda yardımında bulundu. Zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri dağıtıldı. Musul, Telafer, Diyala, Kifri ve Salahaddin'de dağıtılan kolilerde sıvı yağ, fasulye, mercimek, salça, şeker, çay ve makarna gibi temel gıda maddeleri yer aldı.