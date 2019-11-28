TİKA'dan İsrail'in son Gazze saldırısında zarar gören 1100 aileye yardım

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

TİKA tarafından gönderilen gıda kolileri, yataklar, mutfak tüplerinin araçlara yüklenmesi

TİKA tarafından gönderilen yardım malzemelerinin ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine getirilmesi

İsrail saldırısında evi yıkılan Hammad Ebu Şebab ile röportaj

Yardım dağıtılan evlerdeki çocukların yatakları taşıması

Sevarika ailesinin hayatta kalan en yaşlı üyesi Silmiyye es-Sevarika ile röportaj

Türk bayrakları taşıyan Filistinli çocuklar

TİKA'nın yardım ettiği Filistinlilerden Muhammed es-Sirf ile röportaj

Filistinli çocukların yardım malzemelerini evlere taşıması Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılardan etkilenen Filistinli 1100 aileye yardım paketi dağıttı.

TİKA, Gazze'deki Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığının iş birliğinde 1100 aileye 500 gıda kolisi, 500 yastık, 500 yatak, 300 çanta mutfak malzemesi, 300 mutfak tüpü ve 300 ocak dağıtımı gerçekleştirdi.

TİKA İsrail'in son saldırılarında 9 ferdini kaybeden Sevarika ailesini unutmadı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 5'i çocuk 2'si kadın 9 ferdini kaybeden Sevarika ailesi de unutulmadı.

Sevarika ailesinin hayatta kalan en yaşlı üyesi Silmiyye es-Sevarika (76), AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın yaptığı yardımlardan duydukları memnuniyeti ifade etti.

İsrail saldırısında evi yıkılan Hammad Ebu Şebab (70) ailesiyle birlikte artık bir konteynerde yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi.

TİKA'nın yardım ettiği Filistinlilerden Muhammed es-Sirfi ise, "Ailemin temel ihtiyaçlarını karşılamak için dahi param yok. Çocuklarım hala kahvaltı bile yapamadılar. Okula gönderirken ceplerine harçlık koyamıyorum." diye konuştu.