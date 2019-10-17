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Son Dakika Güncel TİKA'dan Kamerun'da Halk Sağlığını İyileştirme Projesi

TİKA'dan Kamerun'da Halk Sağlığını İyileştirme Projesi

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından, Kamerun'un başkenti Yaounde'de halk sağlığını tehdit eden çevre kirliliğini azaltmak amacıyla çöp toplama motosikletleri, el arabaları ve bin 200 haneye büyük boy çöp kutusu temin edildi.

TİKA'dan Kamerun'da Halk Sağlığını İyileştirme Projesi, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından, Kamerun'un başkenti Yaounde'de halk sağlığını tehdit eden çevre kirliliğini azaltmak amacıyla çöp toplama motosikletleri, el arabaları ve bin 200 haneye büyük boy çöp kutusu temin edildi.


Çevre kirliliği, Kamerun'un başkenti Yaoundé'ın en büyük sorunları arasında yer alıyor. Çevreye gelişigüzel atılan çöpler kolera ve dizanteri gibi salgın hastalıklara davetiye çıkarırken, Orta Afrika bölgesinde sıkça rastlanan sıtma hastalığını yayan sivrisineklerin üremesi için de uygun ortam oluşturuyor.


Yaoundé kentinin Briqueterie Mahallesi'nde halk sağlığını tehdit eden çöp sorununu izale etmek için APREPS isimli bir dernek kuruldu. APREPS, yaklaşık 7 bin hanede 50 bin kişinin ikamet ettiği mahallenin çöp kamyonu girmeyen ara sokaklarında, iki günde bir düzenli çöp toplama ve toplanan çöpleri ana caddelerdeki çöp konteynerlerine boşaltma işini üstleniyor. Yaoundé II Belediyesi ile iş birliğinde TİKA ve APREPS derneği arasında yürütülen çalışmalarla, Briqueterie Mahallesi Halk Sağlığını İyileştirme Projesi gerçekleştirildi.


Yaoundé II Belediyesinde Türkiye'nin Yaoundé Büyükelçisi Ayşe Saraç, Yaoundé II Kaymakamı Yampen Ousmanou ve Yaoundé II Belediye Başkanı Yannick Ayissi'nin katılımıyla düzenlenen törenle, TİKA tarafından temin edilen 2 çöp toplama motosikleti, el arabaları, çöp toplama aletleri ve kıyafetleri ile bin 200 haneye dağıtılmak üzere bin 200 adet büyük çöp kutusu APREPS yetkililerine teslim edildi.


Proje ile bin 200 hane daha çöp toplama hizmetlerinden faydalanmış olacak ve temin edilen ekipman sayesinde günde 8 ton çöp toplanabilecek. - ANKARA

Orta Afrika, Kamerun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:27 Kaynak: İHA
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