Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Kamerun'da mültecilere gıda yardımı
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TİKA'dan Kamerun'da mültecilere gıda yardımı

4 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çatışmalardan kaçarak Kamerun'un Yangamo Guiwa köyüne sığınan mülteci 900 aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan Kamerun'da mültecilere gıda yardımı, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çatışmalardan kaçarak Kamerun'un Yangamo Guiwa köyüne sığınan mülteci 900 aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA tarafından UNHCR eşgüdümünde Kamerun'un Yangamo Guiwa köyünde 450 mülteci aile ile 450 Kamerunlu aileye toplam 35 ton gıda yardımı dağıtıldı. Yardımlarına dağıtımına Türkiye'nin Yaoundé Büyükelçisi Ayşe Saraç ve TİKA Yaouné Program Koordinasyon Ofisi yetkilileri de katıldı. Büyükelçi Saraç, yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyaç sahiplerine din, dil, ırk gözetmeksizin yardım ulaştırdığını belirterek, dost Kamerun'a Orta Afrika Cumhuriyeti mülteci krizinde bir nebze de olsa destek olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2012 yılından bu yana yaşanan dini ve etnik çatışmalar nedeniyle 270 bin Orta Afrikalı mülteci, komşu ülke Kamerun'un Adamaoua, doğu ve kuzey bölgelerinde mülteci statüsünde ikamet ediyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:20 Kaynak: İHA
Orta Afrika, Kamerun
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