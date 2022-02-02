TİKA'dan Kamerun'da tarımsal üretime destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'un merkez bölgesine bağlı Kondomeyos köyünde faaliyet gösteren tarım kooperatifine, üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik bir depo ve tarımsal ekipman hibe etti.

Proje kapsamında yaklaşık 1,5 hektarlık bir alanda ananas üretimi yapan kooperatife, üretilen ananasların çevresel koşullardan etkilenmeden depolanması amacıyla bir depo inşa edildi.

Deponun çatısına yerleştirilen güneş panelleri vasıtasıyla deponun yanı sıra var olan kümeslerin elektrik ihtiyacı da karşılanacak.

Kooperatife ayrıca 3 tekerli motorlu kargo bisikleti ve çeşitli tarım alet ve ekipmanı da hibe edildi.

Hibe edilen ekipman ve malzemelerle ananas üretiminin 3 tondan 5 tona çıkarılması bekleniyor.

Ayrıca 3 tekerli motorlu kargo bisikletiyle ürünlerin hızlı bir şekilde piyasayla buluşturulması ve zayiatın en aza indirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan üretime kazandırılacak atıl alan ile kooperatif bünyesindeki çalışan sayısı yeni katılan ailelerle 20 kişi artarak 70'e ulaştı.