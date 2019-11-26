Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Kamerun'da toprak kayması mağduru ailelere yardım
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TİKA'dan Kamerun'da toprak kayması mağduru ailelere yardım

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'un Kuzey Batı bölgesindeki Bafoussam kentinde meydana gelen toprak kaymasında aile fertlerini yitiren ve olaydan yaralı olarak kurtulan 100 aileye yatak, yastık, hasır halı ve su kovası dağıttı.

TİKA'dan Kamerun'da toprak kayması mağduru ailelere yardım, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'un Kuzey Batı bölgesindeki Bafoussam kentinde meydana gelen toprak kaymasında aile fertlerini yitiren ve olaydan yaralı olarak kurtulan 100 aileye yatak, yastık, hasır halı ve su kovası dağıttı.


Kamerun'un Kuzey Batı bölgesindeki Bafoussam'da şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen toprak kayması felaketinde, 20'si çocuk, 4'ü hamile kadın olmak üzere 47 kişi hayatını kaybetmiş, 60 bine yakın kişi ise bölgeden tahliye edilmişti. Yaralılardan bir bölümünün tedavileri hastanelerde devam ediyor.


Bafoussam Valiliğinin gözetiminde dağıtılan TİKA'nın yardım malzemeleri öncelikle aile fertlerini yitiren kimselere, daha sonra da olaydan yaralı olarak kurtulanlara ulaştırıldı.


Dağıtım törenine katılan Türkiye'nin Kamerun Büyükelçisi Ayşe Saraç, felakette hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kamerun Cumhurbaşkanına bir taziye mektubu ilettiğini ifade etti. Büyükelçi Saraç, Türkiye'nin Kamerun'la sevinçte ve tasada bir, iki kardeş ülke olduklarını, bu kapsamda TİKA'nın, felaketten etkilenen ailelerin acılarını bir nebze de olsa hafifletmek için bu yardım malzemelerini temin ederek Bafoussam halkına ulaştırdığını belirterek, bu anlamlı katkılarından ötürü TİKA'ya teşekkür etti.


TİKA Yaoundé Program Koordinatörü Dr. Mehmet Yazgan da, TİKA'nın dünya genelinde yaptığı çalışmaları özetleyerek, Bafoussam'ın Gouache mahallesindeki felakette hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. - ANKARA

Kamerun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:38 Kaynak: İHA
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