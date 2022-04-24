TİKA'dan Kamerun'da ülke içinde yerinden edilmiş kişilere gıda yardımı - Son Dakika
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TİKA'dan Kamerun'da ülke içinde yerinden edilmiş kişilere gıda yardımı

24.04.2022 19:35
TİKA'dan Kamerun'da ülke içinde yerinden edilmiş kişilere gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kamerun'un Maroua şehrinde, ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilere gıda kolisi dağıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kamerun'un Maroua şehrinde, ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilere gıda kolisi dağıtıldı.

Kamerun'da "ülkesinde yerinden edilmiş kişi" statüsündeki zor koşullarda yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi ailelere TİKA tarafından 700 adet gıda kolisi teslim edildi.

Al Hayat Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, pirinç, tuz, şeker ve sıvı yağ gibi temel gıda maddelerinden oluşan koliler, 3 farklı kampta yaşayan ihtiyaç sahiplerine, Maroua Bogo Kaymakamlığında düzenlenen törenle verildi.

TİKA Koordinatörü Burak Özden, AA muhabirine, ihtiyaç sahiplerine ve mazlumlara yönelik yardımlara devam edeceklerini belirterek, yerinden olan insanların en kısa sürede evlerine dönebileceği ortamın oluşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Kamerun'un Çad sınırında çobanlarla çiftçiler arasında yaşanan ve zaman zaman çatışmalara varan anlaşmazlıklar sebebiyle çok sayıda Kamerunlu evini terk etmek zorunda kalıyor. Kamerun tarafındaki, ülke içinde yerinden edilenlerin barındığı bu kamplarda yaklaşık 30 bin kişinin kaldığı tahmin ediliyor.

TİKA'dan Kamerun'da ülke içinde yerinden edilmiş kişilere gıda yardımı
TİKA'dan Kamerun'da ülke içinde yerinden edilmiş kişilere gıda yardımı
TİKA'dan Kamerun'da ülke içinde yerinden edilmiş kişilere gıda yardımı
TİKA'dan Kamerun'da ülke içinde yerinden edilmiş kişilere gıda yardımı
TİKA'dan Kamerun'da ülke içinde yerinden edilmiş kişilere gıda yardımı

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Togo Cumhuriyeti, Kamerun, Pirinç, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Kamerun'da ülke içinde yerinden edilmiş kişilere gıda yardımı - Son Dakika


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