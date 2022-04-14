TİKA'dan Kamerun'daki kadınlara yönelik meslek edindirme kursu - Son Dakika
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TİKA'dan Kamerun'daki kadınlara yönelik meslek edindirme kursu

14.04.2022 20:02
TİKA'dan Kamerun'daki kadınlara yönelik meslek edindirme kursu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'daki kadınlara yönelik meslek edindirme kursu düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'daki kadınlara yönelik meslek edindirme kursu düzenledi.

TİKA ile Kamerun'daki Kadınlar Çemberi (Ladies Circles) adlı derneğin iş birliğiyle 33 Kamerunlu kadına mesleki beceriler eğitimi verildi.

Başkent Yaounde'de 6 ay süren kursta, katılımcılara teorik ve pratik dersler verildi.

Eğitim süresince katılımcılara dikiş-nakış, kumaş boyama, kuaförlük, makyaj, enformatik, mutfak ve el sanatları gibi beceriler uygulamalı olarak aktarıldı.

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Sertifika törenine Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı ve TİKA Yaounde Koordinatörü Burak Özden'in yanı sıra Kadınların Desteklenmesi ve Aile Bakanlığı, İstihdam ve Mesleki Eğitim Bakanlığı ve Ladies Circle Derneği temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Işıkçı, törende yaptığı konuşmada, eğitimlerin çeşitliliğinden etkilendiğini belirterek katılımcıları tebrik etti ve başarılar diledi.

Özden ise Kamerun'da kadınların sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağladıkları için oldukça mutlu olduklarını ifade ederek, kadınların statüsünü güçlendirecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kuaförlük ve makyaj eğitimlerine katılan kursiyer Demgne Kamdem, önceleri annesiyle kaldığını ve çocuğuna bakacak bir geliri olmadığını, şimdi ise aldığı eğitimler sayesinde kendi ayakları üzerinde durabildiğini ve çocuğuna bakabilecek geliri elde edebildiğini belirterek TİKA'ya teşekkür etti.

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Kamerun, Makyaj, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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