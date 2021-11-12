TİKA'dan Kamerun'daki sağlık personeline afet ve acil durum müdahalesi eğitimi - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye ve Kamerun Sağlık Bakanlığı iş birliği ile Kamerun'da Afet ve Acil Durum Müdahalelerine Giriş (ADG+) Eğitimi düzenlendi.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de, Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında, Kamerunlu 32 sağlık personeli, ADG+ Eğitimi'ne katıldı.

Eğitim süresince katılımcılara hasta ve yaralı taşıma teknikleri, olay yeri yönetimi, hastane afet ve acil durum planlaması, triyaj, afetlerde enfeksiyon hastalıkları ve acil servis yönetimi gibi konular uygulamalı olarak aktarıldı.

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Sertifika törenine Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Kamerun Halk Sağlığı Bakanı Dr. Manaouda Malachie ve TİKA Yaounde Koordinatörü Burak Özden'in yanı sıra Kamerunlu ve Türk sağlık personeli katıldı.

Bakan Malachie yaptığı konuşmada, böylesine faydalı bir eğitim olanağı sağlandığı için Türkiye'ye teşekkür ederek, benzeri sağlık projelerinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Özden ise eğitimlerin ocak ayında Kamerun'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası boyunca katkı sağlayacağını belirtti.

Özden ayrıca 2016'da TİKA'nın Kamerun'a 2 tam teşekküllü ambulans hibe ettiğini, geçen yıl ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tıbbi malzeme desteğinde bulunduğunu belirtti.