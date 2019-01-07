Son Dakika Haberleri: Tika'dan Kamerunlu Kakao Üreticilerine Destek

Tika'dan Kamerunlu Kakao Üreticilerine Destek

34 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Orta Afrika ülkesi Kamerun'da kakao yetiştiricileri için modern tesis inşa edildi.

Tika'dan Kamerunlu Kakao Üreticilerine Destek, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Orta Afrika ülkesi Kamerun'da kakao yetiştiricileri için modern tesis inşa edildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, dünyanın en büyük kakao üreticilerinden Kamerun'un başkenti Yaounde'de çiftçilerin modern ve hijyenik şartlarda ürünlerini işleyebilmeleri için fermantasyon ve kurutma tesisi kurdu.

Açıklamada, çiftçilerin ilkel yöntemlerle kakao üreticiliği yapmaya devam ettiği ve kurulan tesisin kakao hasatından sonra kakao taneleri için önemli olduğu vurgulandı.

Tesis, kakao tanelerinin, hasattan sonra toz ve toprak gibi istenmeyen maddelerle karışmasını ve rutubet oluşmasını engelliyor.

TİKA desteği sayesinde modern şartlarda ürettikleri son kakao hasadını işleyen çiftçiler, Kamerun'da büyük bir gıda firmasının ürünlerini incelediğini ve en iyi kalitede kakao üretildiğini aktardı.

Tesis sayesinde kazançlarının arttığını söyleyen Kamerunlu çiftçi Nkoudou Jilbere Atouba, Türk halkına ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Açıklamada, Kamerun'da 600 binden fazla çiftçinin kakao yetiştiriciliği yaptığı ve üretimin yüzde 40'nın Yaounde'de yapıldığı belirtildi.

Kamerun Kakao Kurumundan (SODECAO) alınan bilgiye göre, yıllık 300 bin ton civarında kakao üreten Kamerun, ekipman ve tesis eksikliğinden dolayı Fildişi Sahili ve Gana gibi diğer üretici ülkelerin ürünlerine göre düşük kaliteli de kakao üretiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:21 Kaynak: AA

Orta Afrika, Kamerun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi

THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 12:55:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tika'dan Kamerunlu Kakao Üreticilerine Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]