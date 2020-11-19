Kamerunlu öğrencilere TİKA'dan destek - Son Dakika

Kamerunlu öğrencilere TİKA'dan destek

19.11.2020 11:21
Kamerunlu öğrencilere TİKA'dan destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kamerun'da yaklaşık bin 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kamerun'da yaklaşık bin 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Kamerun'da özellikle Boko Haram terör örgütü ve güneybatı bölgesindeki iç çatışmalardan etkilenen öğrencilere TİKA tarafından kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Odja, Afanloum, Maroua, Nitoukou ve Buea yerleşim merkezlerinde bin 500 öğrenci, TİKA'nın temin ettiği okul kitleri ile öğretim yılına sevinçle girdi. Çoğunluğu yetim ya da ebeveynleri Covid-19 nedeniyle işsiz durumdaki çocuklara yönelik bu destek, yerel makamlarca da takdirle karşılandı.

Boko Haram terör örgütünün tehdidine maruz kalan ya da Kamerun'un anglofon-frankofon çatışmalarının yaşandığı bölgelerde söz konusu okul kitleri dernekler aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Özellikle terörden ve ayrılıkçı çatışmalardan etkilenen bölgelerin çalışma alanı olarak tercih edildiği proje ile gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilere erişildi.

Kırtasiye dağıtımı vesilesiyle yapılan yardımların Türk halkının Kamerunlu kardeşlerine bir hediyesi olduğunu vurgulayan Yaounde Program Koordinatörü Mehmet Yazgan, eğitimin yanı sıra sağlık, tarım, kurumsal kapasitelerin artırılması ve aile bireylerinin gelirlerini artırıcı projelerin öncelikli ilgi alanları olduğunu söyledi. - ANKARA

Kamerunlu öğrencilere TİKA'dan destek

Boko Haram, Kamerun, Okul, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kamerunlu öğrencilere TİKA'dan destek - Son Dakika


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