TİKA'dan kamplara sığınan Etiyopyalı ailelere ramazan yardımı - OROMİYA

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Oromiya'daki Gelan Kampı
TİKA yetkililerinin gıda paketlerini dağıtması
Sırada bekleyenler
Dağıtılan gıda paketleri Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya
'da etnik şiddetten kaçarak kamplara sığınan 800 aileye kumanya yardımı yaptı.
TİKA, Somali
eyaletindeki şiddet olaylarından kaçarak Oromiya'daki Gelan Kampı'na sığınan 800 aileye içerisinde pirinç, un, yağ ve hurma gibi temel gıda malzemelerinin olduğu gıda paketleri dağıtıldı.
Dağıtım törenine Türkiye
'nin Addis Ababa
Büyükelçisi Yaprak Alp, TİKA Ortadoğu ve Afrika
Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz
ve TİKA Etiyopya Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş de katıldı.
Büyükelçi Alp, burada, ramazan ayında Etiyopyalılarla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Türk halkı Necaşi'nin torunlarına gönül borcunu ödüyor." ifadesini kullandı.