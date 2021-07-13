TİKA'dan Karadağ'da Belediyeciliğe Destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), tarafından Karadağ Tuzi Belediyesine atık toplama kamyonu desteği sağladı.

Halk sağlığını korumak ve çevre temizliğini sağlamak amacı doğrultusunda Karadağ'da yürüttüğü projelerine bir yenisini ekleyen TİKA, atık toplama hizmetini çevre belediyelere ait araçlarla sürdüren Tuzi Belediyesine, Türkiye'den temin edilen 15 m³ kapasiteli atık toplama kamyonu teslim etti.

Tuzi Belediyesi'nde düzenlenen teslim törenine T. C. Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan, Tuzi Belediye Başkanı Nik Gjeloshak, Tuzi Belediye Meclis Başkanı Fadil Kajoshaj ve TİKA Karadağ Koordinatörü Abdurrahman S. Toprak katıldı.

Teslim töreninde konuşan Tuzi Belediye Başkanı Nik Gjeloshak, TİKA'nın Tuzi'de sağlık ve eğitim alanında gerçekleştirdiği projelerden dolayı teşekkür ederek, aracın tesliminden duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Gjeloshak, verilen desteğin Türkiye Devleti ve Türk halkının, Tuzi halkıyla olan bağlarını daha da güçlendirdiğini ifade etti.

T. C. Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan de Tuzi Belediyesinin Türkiye için önemli olduğunu, TİKA'nın Tuzi'de gerçekleştirdiği projelerine bir yenisi eklenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ozan, belediyenin temizlik çalışmalarına sağladığı katkılarından dolayı TİKA'yı tebrik ederek, sürdürülen işbirliğin devamını diledi.

TİKA Podgoritsa Program Koordinatörü Abdurrahman S. Toprak ise konuşmasında, Tuzi Belediyesinin ilk atık toplama aracının hayırlı olmasını dileyerek, belediyenin insan kaynaklarının eğitilmesi konusunda TİKA'nın destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Tuzi, Arnavutluk sınırı yakınlarında İşkodra Gölü'nün birkaç kilometre kuzeyinde yer alıyor. Daha önce Başkent Podgoritsa'nın bir ilçesi konumunda olan Tuzi, 2018 yılında belediye statüsünü kazandı.

TİKA, 2007 yılından günümüze kadar Karadağ'da gerçekleştirdiği 400'den fazla proje ile eğitimden tarıma, kültürden sağlığa birçok sektörde Karadağ'ın kalkınmasına destek veren TİKA, Kalkınma faaliyetlerinin önemli paydaşlarından olan yerel yönetimlerle gerçekleştirilen projeler, yerel yönetimlerin beşeri ve fiziki kapasitesinin artırılmasına ve yerel halka sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunuyor.