Tika'dan Karadağ'da "Güvenlik Sektöründe Kadın Dünya Konferansı"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karadağ Emniyeti iş birliğinde Karadağ'ın Budva şehrinde, 18 ülkeden 82 katılımcı ile "Güvenlik Sektöründe Kadın Dünya Konferansı" düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karadağ Emniyeti iş birliğinde Karadağ'ın Budva şehrinde, 18 ülkeden 82 katılımcı ile "Güvenlik Sektöründe Kadın Dünya Konferansı" düzenlendi.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, konferansa, Türkiye'yi temsilen, İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli 4. sınıf Emniyet Müdürü Gülden Demiral ve Polis Akademisinde görevli Emniyet Amiri Ayşegül Ilgaz katıldı.



Türk Polis Teşkilatı hakkında genel bilgilendirmenin yapıldığı konferansta, güvenlik sektöründe karşılaşılan sorunlar, bireysel, kurumsal ve toplumsal nedenler başlığında ele alındı.



Konferansta, polislik mesleğinin direkt olarak suç ve suçluyla mücadeleyi anımsattığı için genellikle "erkek işi" olarak görüldüğü belirtilerek, polisliğin bunun dışında suçu önleme, toplumsal düzen ve barışı koruma, duruma göre karar verebilme ve uygulayabilme mesleği de olduğu vurgulandı.



Özellikle duygusal olduğu gerekçesiyle meslekte tercih edilmeyen kadın polislere büyük iş düştüğünün altı çizildi.



Buna göre, toplumdaki bireylerle sağlıklı iletişim kurabilmek, empati yapabilmek, onların dert ve sorunlarıyla birebir ilgilenebilmek gibi erkek polislerin yaptığı diğer görevlerin de en iyi şekilde kadın polisler tarafından başarılabileceği anlatıldı.



Sunumun sonunda, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ettiği kadın polisler de anıldı.

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