TİKA'dan Karadağ'daki hastaneye donanım desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA'dan Karadağ'daki hastaneye donanım desteği - Son Dakika

TİKA'dan Karadağ'daki hastaneye donanım desteği

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Karadağ'ın Sancak Bölgesi Biyelo Polye şehrinde bulunan devlet hastanesinin ameliyathane bölümünü yenileyerek donanım desteğinde bulundu.

TİKA'dan Karadağ'daki hastaneye donanım desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Karadağ'ın Sancak Bölgesi Biyelo Polye şehrinde bulunan devlet hastanesinin ameliyathane bölümünü yenileyerek donanım desteğinde bulundu.


Müslüman nüfusun yoğun olduğu Karadağ'ın Sancak bölgesindeki Biyelo Polye (Akova) şehrinde bulunan 148 yatak kapasiteli hastanede yılda ortalama 500 doğum ve bin ameliyat gerçekleştirilirken, 100 bin hastaya ücretsiz tedavi hizmeti veriliyor. 1970 yılında sağlık merkezi olarak inşa edilen ve sonrasında hastane olarak kullanılan bina, yetersiz altyapı ve tıbbi cihaz eksikliği nedeniyle sınırlı seviyede hizmet verebiliyordu. Hastanenin öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan ameliyathane bölümünün hijyenik ve modern bir yapıya kavuşturulması kapsamında ihtiyaç duyulan tadilat ve modern tıbbi cihazların temini TİKA tarafından gerçekleştirildi.


Ameliyathanenin açılış törenine Karadağ Sağlık Bakanı Kenan Hrapoviç, Biyelo Polye Belediye Başkanı Petar Smoloviç, TİKA Podgoritsa Program Koordinatörü Muhammed Ünal, Ziraat Bankası Karadağ Genel Müdürü Mustafa Şenman, Hastane Müdürü Biserka Bulatoviç ve hastane çalışanları katıldı.


Projeden dolayı TİKA'ya teşekkürlerini ileten Sağlık Bakanı Kenan Hrapoviç konuşmasında; Sağlık Bakanlığı, TİKA ve Belediye işbirliğinde hayata geçirilen proje ile Karadağ'ın kuzeyinde yaşayan vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinde istikrarlı bir döneme girildiğini, geçmişte olduğu gibi Karadağ'ın sağlık sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışıldığını ifade etti. Bakan Hrapoviç, çeşitli sebeplerden ötürü başka ülkelerde görev yapan Karadağlı doktorların ülkelerine dönmeye başladığını ve bunun her geçen gün artarak devam ettiğini belirtti.


Törende konuşan Biyelo Polye Devlet Hastanesi Müdürü Biserka Bulatoviç de sağlık hizmetlerinin sunulduğu koşulların geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yatırım yapılmasının önemli olduğunu ve bu sayede Karadağ vatandaşlarına sağlık hizmetleri konusunda istikrarlı bir gelecek sunulabileceğini aktardı.


TİKA Podgoritsa Program Koordinatörü Muhammed Ünal ise Karadağ'ın sağlık sisteminin gelişmesine yönelik verilen destekten ve Karadağlı doktorların ülkelerine dönmeye başlamış olmalarından dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Ünal, Türkiye'nin Karadağ'da sağlık alanında sadece tadilat ve donanım projeleri ile sınırlı kalmadığını, ihtiyaç duyulan doktor ve diğer sağlık personelinin yetişmesi kapsamında Türkiye Bursları aracılığı ile ücretsiz eğitim desteği verildiğini de belirtti. Türkiye'den mezun olan Karadağlı öğrencilerin ülkedeki sağlık sisteminin gelişmesine sunacakları katkıdan dolayı Türkiye'nin duyduğu memnuniyeti ifade etti. - ANKARA

Türkiye, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı
Alman basını, "İdlib'de 7 yıldır başaramadığımızı başardılar" deyip Türkiye'ye övgü yağdırdı "Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular" Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 17:37:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA'dan Karadağ'daki hastaneye donanım desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]