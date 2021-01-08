TİKA'dan Karadağ'daki "Munira" İslam Merkezi'ne donanım desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ'ın güneyindeki Ulçin şehrine bağlı Vladimir beldesinde bulunan "Munira" İslam Merkezi'ne donanım desteği sağlandı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlanamayan 600 metrekarelik "Munira" İslam Merkezi'ne destek sağlandığı belirtilirken, proje kapsamında merkezin eksik kalan dini kurslar ve çeşitli kültürel etkinlikler için kullanılacak çok amaçlı salonu, restoranı ve mutfağının donanım işlerinin TİKA tarafından tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, proje kapsamında, sınıflarda kullanılmak üzere interaktif tahta ve yazı tahtası, konferans salonu için konferans sandalyesi, havalandırma sistemi, restoran ve mutfak için de gerekli ekipmanların TİKA tarafından temin edilerek Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) yetkililerine teslim edildiği aktarıldı.

TİKA tarafından verilen destek sonrası binanın Ulçin ve Bar kırsal bölgesinde yaşayan halkın dini ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacağı bir merkez haline getirildiği ifade edilen açıklamada, Arnavutluk sınırı yakınındaki 20 bin nüfuslu Ulçin'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Vladimir ya da Arnavutça adıyla Katerkolle beldesinde nüfusun tamamına yakınını Müslüman Arnavutların oluşturduğu belirtildi.

Karadağ İslam Birliği iş birliğinde 13 yılda 100'e yakın proje ve faaliyet

Açıklamada, tüm Balkan coğrafyasında olduğu gibi Karadağ'da da Müslümanların bir arada kalmasını temin eden en önemli unsurların başında din ve dini kurumların geldiği aktarılırken, Karadağ İslam Birliğinin dini ve kültürel olarak Karadağ Müslümanlarının değerlerinin korunması açısından ülkede önemli çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Karadağ'da 2007'de ofis kuran TİKA'nın, bugüne kadar Karadağ İslam Birliği ile iş birliğinde 100'e yakın proje ve faaliyet gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "Faaliyetler kapsamında Podgoritsa Mehmet Fatih Medresesi ve İdare Binası İnşaat Projesi, Nizam Camii'nin İnşaatının Tamamlanması ve Osmanlı Mezarlığının Çevre Düzenlemesi Projesi, Podgoritsa Osmanagiç Camii Tadilatı Projesi, Selimiye Camii ve İslam Kültür Merkezi İnşaatı ve Donanımı gibi birçok cami tadilatı ve restorasyon projesi gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.