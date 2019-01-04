Son Dakika Haberleri: Tika'dan Karadağ'daki Kültür Merkezine Donanım Desteği

Tika'dan Karadağ'daki Kültür Merkezine Donanım Desteği

48 dakika önce

BİJELO Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın kuzeyindeki Bijelo Polje şehrinde bulunan kültür merkezine donanım desteğinde bulundu.

Tika'dan Karadağ'daki Kültür Merkezine Donanım Desteği, System.String[]
BİJELO Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın kuzeyindeki Bijelo Polje şehrinde bulunan kültür merkezine donanım desteğinde bulundu.

Yaklaşık 80 bin avro değerindeki projenin tamamlanması vesilesiyle düzenlenen törene Karadağ Başbakanı Dusko Markovic'in yanı sıra İçişleri Bakanı Mevludin Nuhodzic, Bijelo Polje Belediye Başkanı Petar Smolovic ve TİKA yetkilileri katıldı.

Törende, merkezin, ülkenin kuzeyindeki en önemli kültür merkezlerinden biri olduğuna işaret edilerek, burada düzenlenen etkinliklerin yıllık 50 bin kişiye ulaştığı ifade edildi.

Başbakan Markovic, törende yaptığı konuşmada, TİKA ve Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bijelo Polje Belediye Meclis Başkanı Abaz Dizdarevic de söz konusu desteğin, gelecek dönemde merkezde yapılacak kültür sanat faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:52 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da 2'si Polis, 5 Kişinin Yaralandığı Doğal Gaz Patlaması Sonrası Olay Yerinden İlk Görüntüler Geldi Gökçek, AK Parti'nin Görevden Aldığı İl Başkanını Topa Tuttu: İçimizde Gafiller Olabilir

Ankara'da Bir Binada Patlama Meydana Geldi! 2'si Polis 5 Kişi Yaralandı Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 21:40:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tika'dan Karadağ'daki Kültür Merkezine Donanım Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]