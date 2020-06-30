TİKA'dan Karadağ Klinik Merkezi Diş Sağlığı Polikliniğine tıbbi donanım desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da bulunan Karadağ Klinik Merkezi Diş Sağlığı Polikliniğine tıbbi donanım desteğinde bulunuldu.



80 personeli bulunan Karadağ Klinik Merkezi bünyesindeki diş sağlığı polikliniği ülkede 1989 yılından beri hizmet veriyor. Ülke genelinde yılda ortalama 35 bin hasta kabul edilen poliklinikte yılda bin kadar ameliyat yapılırken 2 bin 500 çocuğa protez hizmeti ve 100 engelliye de diş tedavisi hizmeti sunuluyor. Merkezde dişçilerden korkan hastalara, hiperaktif çocuklara ve engelli hastalara yönelik özel genel anestezi ve sedasyon altında diş tedavisi hizmeti de veriliyor.



Diş sağlığı polikliniği bünyesinde sunulan hizmet kalitesinin artırılması, yüksek standartlarda dezenfeksiyon ve sterilizasyon imkanlarını sunabilmek adına poliklinik hizmetlerinde kullanılan binanın ihtiyaç duyduğu büyük onarım ve yenileme hizmeti yakın zaman önce tamamlanmıştı. Hastanede kullanılan cihazların çoğu ise ilk hizmet vermeye başladığı yıllardan kalma eski cihazlardı. Kullanım ömrünün tamamlayan tıbbi cihazların yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan modern cihazların temini konusunda da TİKA tarafından destek sağlandı.



Küresel salgın COVID-19'a karşı yürütülen mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyum sağlanması amacıyla temin edilen tıbbi cihazlar poliklinik yetkililerine teslim edildi. Sınırlı sayıda katılımcı ile düzenlenen teslim esnasında Diş Sağlığı Polikliniği Müdürü Doç. Dr. Marija Antunoviç, TİKA Podgoritsa Program Koordinatörü Muhammed Ünal ve hastane görevlileri hazır bulundu.



Temin edilen modern tıbbi cihazlar ile halka kaliteli hizmet sunulması sağlanırken, tıp fakültesi bünyesinde eğitim gören stajyerlerin uygulama eğitimleri de daha etkin bir şekilde gerçekleşmiş olacak. - ANKARA