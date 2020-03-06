TİKA'dan Kazakistanlı gazetecilere medya eğitimi - Son Dakika
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TİKA'dan Kazakistanlı gazetecilere medya eğitimi

6 saat önce

NUR Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistanlı gazeteciler için dijital medya teknolojileri alanında eğitim programı düzenledi.

TİKA'dan Kazakistanlı gazetecilere medya eğitimi, System.String[]

NUR Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistanlı gazeteciler için dijital medya teknolojileri alanında eğitim programı düzenledi.

TRT ve Kazinform Haber Ajansıyla iş birliğinde Nur Sultan'da 5 gün süren "Yeni Medya Temel Habercilik Eğitimi" temalı programın kapanış törenine, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, TİKA Nur Sultan Koordinatörü Evren Rutbil, Kazinform Genel Müdürü Askar Umarov, TİKA ve TRT görevlilerinin yanı sıra kursiyerler katıldı.

Büyükelçi Ekici, burada yaptığı konuşmada, bu tür medya seminerlerinin ikili diplomatik ilişkileri güçlendireceğinden emin olduğunu söyledi.

TİKA Nur Sultan Koordinatörü Rutbil, AA muhabirine, son üç yılda Anadolu Ajansı (AA) ve TRT iş birliğinde yoğunlaştırdıkları medya eğitim programlarının Kazakistan'da ilk kez gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Eğitimin devamının gelecek ay İstanbul'da yapılacağını bildiren Rutbil, bu programa Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan 5'şer gazetecinin davet edileceğini dile getirdi.

Rutbil, "Maksadımız iki ülke arasındaki profesyonellerin daha sık görüşmesi ve tecrübe alışverişinde bulunmasını sağlamaktır." dedi.

Törende, Kazakistan'ın farklı haber ajansları ve televizyon kanallarından eğitime katılan 30'a yakın gazeteciye sertifikaları takdim edildi.

Kazakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:46 Kaynak: AA
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