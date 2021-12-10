TİKA'dan Kenya'da Modern Tarım Altyapısı Kurulması ve Temiz Suya Erişime Destek - Son Dakika
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TİKA'dan Kenya'da Modern Tarım Altyapısı Kurulması ve Temiz Suya Erişime Destek

10.12.2021 19:13
TİKA'dan Kenya'da Modern Tarım Altyapısı Kurulması ve Temiz Suya Erişime Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'nın Wajir-Eldas bölgesinde, bölge halkının ve yaklaşık 28 dönümlük tarım arazisinin suya erişimini sağlamak için sondaj kuyusu ve tarım arazisi altyapısı kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'nın Wajir-Eldas bölgesinde, bölge halkının ve yaklaşık 28 dönümlük tarım arazisinin suya erişimini sağlamak için sondaj kuyusu ve tarım arazisi altyapısı kurdu.

Proje kapsamında, 50. 000 litre kapasiteli su tankları, damla sulama altyapısı ve güneş enerjisiyle çalışan pompa sistemi kurulumu ile birlikte sondaj kuyusu ve tarım arazilerini yaban hayvanlarından korumak için tel çit ile çevrelenmesi işleri gerçekleştirildi.

Proje ile birlikte tarım arazileri sulama imkanına kavuşturularak bölgeye uygun çeşitli meyve sebzelerin üretimi de olanaklı hale getirildi. Söz konusu tarım arazilerinin sulama imkanına kavuşturulması ile tarımsal üretimin artması ve bölgede yaşayan 60 kadın çiftçinin de geçimine doğrudan katkı sunulması hedefleniyor.

Kadınlar ürettikleri tarım ürünlerini satarak gündelik geçimlerini sağlayacağı proje kapsamında ayrıca, bölgede yaşayan 100'lerce kişi de temiz içme suyuna erişim imkanına kavuşturulacak.

Proje hakkında konuşan kadın gruplarının temsilcileri, projenin kendileri için çok faydalı ve geçimleri için çok önemli olduğunu söyleyerek, Türk halkına ve TİKA'ya teşekkürlerini ilettiler.

Adan Keynan Vakfı Başkanı Bulle Mohamed ise yaptığı konuşmada, bölge için son derce kritik bir yatırım olarak gördükleri projenin hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Mohamed, projenin yönetim, eğitim, tohum ve fide desteği konusunda kendi üzerine düşen tüm sorumlukları da yerine getirerek sürdürülebilir iyi bir projeye TİKA ile birlikte imza atmak istediklerini ifade etti.

Projelerin gerçekleştirilmesinden daha da önemlisinin projenin sürdürülebilirliği olduğuna dikkat çeken TİKA Nairobi Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü, projenin bölge insanlarına Türk Halkının bir hediyesi olduğunu, gerekli altyapı desteği sağlanarak hayata geçirildiğini ve proje partneri Adan Keynan Vakfına devrinin gerçekleştiğini ifade etti.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum TİKA'dan Kenya'da Modern Tarım Altyapısı Kurulması ve Temiz Suya Erişime Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİKA'dan Kenya'da Modern Tarım Altyapısı Kurulması ve Temiz Suya Erişime Destek - Son Dakika
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