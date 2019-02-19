Tika'dan Kenya'daki Mülteci Kampına Tıbbi Yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kenya'nın Kakuma mülteci kampına tıbbi yardım yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kenya'nın Kakuma mülteci kampına tıbbi yardım yapıldı.



TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek, AA muhabirine Kakuma mülteci kampındaki yardımlara ilişkin bilgi verdi.



Yüksek, "TİKA Nairobi Ofisi olarak 'Sağlık Hizmetlerine Kaliteli Erişimin Güçlendirilmesi Programı' kapsamında 8-15 Şubat 2019 arasında Kenya'nın ikinci büyük mülteci kampı Kakuma'ya şifa dağıttık." dedi.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Kenya Ofisinin talebi üzerine bu çalışmayı yürüttüklerini dile getiren Yüksek, "TİKA Nairobi Ofisi ile BMMYK koordinasyonu ve ortaklığında 25'i Türkiye'den, 15'i Nairobi'den ve kampta bulunan 100 sağlık personelinin de aktif katılımıyla bir hafta boyunca kampta tarama ve tedaviler gerçekleştik." ifadelerini kullandı.



Yüksek, "Kakuma mülteci kampında ilk kez aynı anda bir Türk hastanesinde, sunulabilecek tüm branşlarda teşhis ve tedavi hizmetleri gönüllü sağlık ekibince sunuldu." diye konuştu.



Sağlık çalışmaları kapsamında, mülteci kampında genel cerrahi, çocuk cerrahisi, üroloji ve kadın doğum ve göz branşlarında tarama ve tedavi yapıldı.



Başkent Nairobi'den 720 kilometre uzaklıktaki Kakuma mülteci kampı, 186 bini Güney Sudan, Somali, Uganda ve Kongo dahil 12 ayrı milletten mülteci olmak üzere 240 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

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