Son Dakika Haberleri: Tika'dan Kerkük'teki Türkmen Öğrencilere Eğitim Desteği

Tika'dan Kerkük'teki Türkmen Öğrencilere Eğitim Desteği

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen okullarına eğitim desteği kapsamında 800 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen okullarına eğitim desteği kapsamında 800 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Kerkük kent merkezindeki Korya Kız Lisesinde, çok sayıda eğitimci ve öğretmenin de katıldığı törende öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te 800 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttıklarını söyledi.

TİKA Başkanlığı olarak 2018 yılında Irak genelinde ağırlıklı olarak da Türkmeneli bölgesinde Türkmen çocuklara eğitim alanında destek verdiklerini aktaran Esmer, "Irak genelinde 5 bin 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtımını tamamladık." dedi.

Yıllardır Türkiye'nin tüm Irak halkının yanında olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Türkmen Eğitim Merkezi Başkanı Kahtan Vindavi, "TİKA'nın Irak'ta eğitim alanında katkıda bulunmasından memnunuz. Türkmen okullarını yalnız bırakmayan TİKA okullarımızın yapımı, onarımı ve donatımında da önemli katkıları var." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:22 Kaynak: AA

Irak, Kerkük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Suriye'den Çektiği Askerleri İçin Irak'taki Üssünü Hazırlıyor ABD Başkanı Trump, Irak'a Sürpriz Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Iraklı Hüseyin'i Banyoda Parçalayıp Çöpe Atmışlar Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 17:16:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tika'dan Kerkük'teki Türkmen Öğrencilere Eğitim Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]