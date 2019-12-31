TİKA'dan Kırgızistan'a sağlık desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA'dan Kırgızistan'a sağlık desteği - Son Dakika

TİKA'dan Kırgızistan'a sağlık desteği

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad bölgesinin Suzak ilçesinde sağlık ocağı kuruldu, Batken bölgesindeki Batken Birleşik Bölge Hastanesinin Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü yenilendi.

TİKA'dan Kırgızistan'a sağlık desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad bölgesinin Suzak ilçesinde sağlık ocağı kuruldu, Batken bölgesindeki Batken Birleşik Bölge Hastanesinin Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü yenilendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçe yönetimi, ilçedeki mevcut sağlık ocağının çok eski ve kullanılamaz durumda olduğunu ve artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamadığı gerekçesiyle TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünden yeni bir sağlık ocağı kurulması konusunda destek istedi.

Suzak ilçe yönetiminin talebi üzerine TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, ilçe merkezinde tahsis edilen 220 metrekare alanda sağlık ocağını kısa sürede inşa ettirdi.

"Suzak ilçesi Kalmak-Kırçın Sağlık Ocağı" adını taşıyacak sağlık ocağının, Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından personel atandıktan sonra hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Batken Birleşik Bölge Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü yenilendi

Öte yandan Batken il yönetimi de TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünden Batken Birleşik Bölge Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümünün acil müdahale hizmeti sağlayabilecek tarzda yenilenmesi ve kapasitenin artırılması konusunda yardım talebinde bulundu.

Yüklenici firma aracılığıyla 520 bin nüfuslu şehre hizmet veren ve uzun zamandan beri tadilat edilemeyen Batken Birleşik Bölge Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümünün 500 metrekarelik alanı yenilendi, çatı ve duvarları güçlendirildi.

Geçen yıl Kırgızistan'ın kuzeyindeki Narın bölgesinde iki ayrı sağlık ocağı kuran TİKA, bu yıl da Celalabad bölgesindeki Suzak ilçesinde sağlık ocağı yaptı, Celalabat Aksı Bölge Hastanesi Kadın Doğum Bölümü, Batken Bölge Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü, Narın Atbaşı Aile Sağlık Merkezi, Bişkek Prenatal Doğum Hastanesi Patoloji Bölümünün tadilat projelerini gerçekleştirdi.

Kırgızistan, Celalabat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi

Son Dakika Haberleri
20:26 Barınağa götürülen köpekler Belediye Başkanı'nın desteğiyle yuvalarına döndü - Son Dakika
20:25 İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika
20:25 İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (4) - Son Dakika
20:24 Gaziantep'te 'uyuşturucu madde' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
20:24 Bingöl'de, 35 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması - Son Dakika
17:53 Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:28:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA'dan Kırgızistan'a sağlık desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]