TİKA'dan Kırgızistan'a sağlık desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad bölgesinin Suzak ilçesinde sağlık ocağı kuruldu, Batken bölgesindeki Batken Birleşik Bölge Hastanesinin Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü yenilendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçe yönetimi, ilçedeki mevcut sağlık ocağının çok eski ve kullanılamaz durumda olduğunu ve artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamadığı gerekçesiyle TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünden yeni bir sağlık ocağı kurulması konusunda destek istedi.

Suzak ilçe yönetiminin talebi üzerine TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, ilçe merkezinde tahsis edilen 220 metrekare alanda sağlık ocağını kısa sürede inşa ettirdi.

"Suzak ilçesi Kalmak-Kırçın Sağlık Ocağı" adını taşıyacak sağlık ocağının, Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından personel atandıktan sonra hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Batken Birleşik Bölge Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü yenilendi

Öte yandan Batken il yönetimi de TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünden Batken Birleşik Bölge Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümünün acil müdahale hizmeti sağlayabilecek tarzda yenilenmesi ve kapasitenin artırılması konusunda yardım talebinde bulundu.

Yüklenici firma aracılığıyla 520 bin nüfuslu şehre hizmet veren ve uzun zamandan beri tadilat edilemeyen Batken Birleşik Bölge Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümünün 500 metrekarelik alanı yenilendi, çatı ve duvarları güçlendirildi.

Geçen yıl Kırgızistan'ın kuzeyindeki Narın bölgesinde iki ayrı sağlık ocağı kuran TİKA, bu yıl da Celalabad bölgesindeki Suzak ilçesinde sağlık ocağı yaptı, Celalabat Aksı Bölge Hastanesi Kadın Doğum Bölümü, Batken Bölge Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü, Narın Atbaşı Aile Sağlık Merkezi, Bişkek Prenatal Doğum Hastanesi Patoloji Bölümünün tadilat projelerini gerçekleştirdi.