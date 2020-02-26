TİKA'dan Kırgızistan'da okul öncesi eğitim altyapısına destek - Son Dakika
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TİKA'dan Kırgızistan'da okul öncesi eğitim altyapısına destek

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği iş birliğinde Kırgızistanlı okul öncesi eğitim yöneticilerine İstanbul'da Uzman Eğitim Programı düzenlendi.

TİKA'dan Kırgızistan'da okul öncesi eğitim altyapısına destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği iş birliğinde Kırgızistanlı okul öncesi eğitim yöneticilerine İstanbul'da Uzman Eğitim Programı düzenlendi.


Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve TİKA işbirliğinde Kırgızistan'ın farklı vakıflarında ve okullarında görev yapan eğitimcilerinden oluşan 12 kişilik heyete yönelik "Okul Öncesi Eğitim Yöneticileri" uzman eğitim programı gerçekleştirildi. İstanbul'da 17 Şubat Pazartesi günü başlayan programda konuk heyet, bir haftalık program süresince Bahçelievler Belediyesi ve Bahçelievler Belediyesi Anaokulu ziyareti, Pendik Aile Çocuk Eğitim Merkezi, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Küçükçekmece Papatya Anaokulu, Bakırköy Anaokulu, Başakşehir Bahceşehir Anaokulu, Sarıyer Belediyesi Bakım Evi ve Esenler Belediyesi Anne ve Çocuk Kampüslerine ziyaretlerde bulundu. Konuk heyet, buralardaki sunumların ardından gerçekleştirilen anaokulu ziyaretleri ile anaokullarının eğitim çalışmalarını yerinde inceleyerek, Türkiye'deki okul öncesi eğitim sistemi hakkında bilgi edindi. Program sonunda sertifikalarını alan katılımcılar, İstanbul'da düzenlenen sosyal programın ardından ülkelerine döndü.


Çocuklar için büyük önem taşıyan okul öncesi eğitim sayesinde çocuklar okula daha kısa sürede uyum sağlayarak diğer çocuklarla sosyalleşmeyi, birlikte hareket etmeyi ve paylaşmayı öğreniyor. Öğrenilen bu özellikler, çocukların hem eğitim alanında hem de sosyal alanda başarılarının önünü açıyor. - ANKARA

Kırgızistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:48 Kaynak: İHA
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