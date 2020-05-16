TİKA'dan Kırgızistan'daki Ahıska Türklerine gıda ve hijyen malzemesi desteği - Son Dakika

TİKA'dan Kırgızistan'daki Ahıska Türklerine gıda ve hijyen malzemesi desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'da yaşayan ihtiyaç sahibi 350 Ahıska Türkü aileye ramazan nedeniyle gıda ve hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'da yaşayan ihtiyaç sahibi 350 Ahıska Türkü aileye ramazan nedeniyle gıda ve hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA iş birliğinde kısa süre önce Kırgızistan Sosyal Kalkınma Bakanlığının yanı sıra birçok sivil toplum örgütüne teslim edilen ve içinde maske ile antiseptik solüsyon da bulunan toplam 7 bin koli, ailelere ulaştırılıyor.

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğince, Çuy, Talas, Celalabad ve Oş bölgelerinde belirlenen 350 dar gelirli aileye teslim edilmek üzere yardım kolileri alındı. Yardımların dağıtımına, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu'nun katılımıyla kuzeydeki Çuy bölgesine bağlı köylerden başlandı.

Hazırlanan koliler, kapı kapı gezilerek dar gelirli Kırgız ve Ahıska Türkü ailelere teslim edildi.

"Türk halkının desteğini, Kırgızistan'daki halka ulaştırdık"

Muslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının dünyada tüm devletleri ve halkları etkilediğini söyledi.

Kırgızistan'daki yoksul ailelerin de zor zamanlar geçirdiğini belirten Muslu, "Türk halkının desteğini TİKA vasıtasıyla Kırgızistan'daki halka ulaştırdık." dedi.

TİKA olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmak için Kırgızistan ile hareket ettiklerini anlatan Muslu, "Ramazan münasebetiyle bugün Ahıska Türklerinin yoğun yaşadığı köylerde koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahibi Kırgız ve Ahıska Türkü ailelere temel gıda ve hijyen malzemesini dağıtıyoruz." diye konuştu.

Muslu, TİKA ile iş birliğinden dolayı Kırgızistan Hükümeti ve burada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov da "Kırgızistan halkına ve Ahıska Türklerine Kovid-19 ile mücadelede ve ramazanda yardım elini uzatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Zor durumda bizi yalnız bırakmadınız. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun. Allah tuttuğunuz orucu kabul etsin." ifadelerini kullandı.

TİKA'dan Kırgızistan'daki Ahıska Türklerine gıda ve hijyen malzemesi desteği

Kırgızistan, Muslu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 05:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Kırgızistan'daki Ahıska Türklerine gıda ve hijyen malzemesi desteği - Son Dakika

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