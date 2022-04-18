TİKA'dan Kırgızistan'daki görme ve işitme engelli 110 aileye ramazan yardımı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı dolayısıyla Kırgızistan'da görme ve işitme engelli 110 aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başladı.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü başkent Bişkek'e bağlı Oktyabr ilçesi Kök-Jar semtinde apartmanda oturan görme ve işitme engelli 110 aileye temel gıda malzemesi yardımında bulundu.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Mariya Doğan, Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Kudaybergen Bazarbayev, TİKA Koordinatörü Osman Usta, Görme ve İşitme Engelliler Derneği yetkilileri ile apartman sakinleri katıldı.

Doğan, burada yaptığı açıklamada, "Ramazan ayında sizlerle beraber olmak istedik. Türkiye halkının selamlarını sizlere getirdik. Bakanımızla birlikte ufak desteğimizi de beraberimizde getirdik. TİKA ile derneğinize yardım etmek bize büyük bir heyecan veriyor. Ramazan ayınız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

TİKA'nın bu ay ülkede 3 bine aileye gıda desteğinde bulunacağını aktaran Doğan, Türk halkının desteğini Kırgız halkına ulaştırmada yükümlü olduklarını vurgulayarak, Görme ve İşitme Engelliler Derneğine yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Etkinliğe, Türk Büyükelçi'nin ve TİKA Koordinatörü'nün bizzat katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bazarbayev de "Ramazanda Müslümanlar birbirine yardım eder. Türkiye de bugün yardımlarını ulaştırdı. Türkiye halkına ve TİKA'ya teşekkür ediyorum." dedi.

Hazırlanan gıda kolileri tek tek ailelere teslim edildikten sonra katılımcılar, TİKA'nın 2019'da kurduğu Görme ve İşitme Engelliler Derneği bünyesindeki çocuk eğitim merkezini gezdi.

TİKA, bu haftaki ramazan etkinliklerine Kırgızistan'ın Batken Bölgesi'ndeki Leylek ilçesinde devam edecek.