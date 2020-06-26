TİKA'dan KKTC'de kırmızı palmiye böceğiyle zirai mücadeleye destek - Son Dakika

TİKA'dan KKTC'de kırmızı palmiye böceğiyle zirai mücadeleye destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının 2010 yılında başlattığı kırmızı palmiye böceğiyle zirai mücadele çerçevesinde ilaç desteğini Lefke Belediyesine hibe etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının 2010 yılında başlattığı kırmızı palmiye böceğiyle zirai mücadele çerçevesinde ilaç desteğini Lefke Belediyesine hibe etti.

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Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, TİKA'nın kırmızı palmiye böceğiyle zirai mücadelede 3 uygulamalık 210 litre zirai ilacı Lefke Belediyesine hibe etmesi nedeniyle Lefke Venedik Kemerleri'nde tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, TİKA Genel Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş ve Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Mehmet Ali Yücelen katıldı.

Küçükçavuş, TİKA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi

TİKA Genel Koordinatörü Küçükçavuş, törende yaptığı konuşmada, Lefke bölgesi için hurma ağaçlarının önemine işaret ederek, TİKA'nın zirai mücadelede kullanılacak ilaçları Lefke Belediyesine teslim ettiğini söyledi.

TİKA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Küçükçavuş, TİKA'nın pek çok ülkede orman ve çevre koruma faaliyetlerine ev sahipliği ve katkı yaptığını kaydetti.

Zamanında müdahaleyle zararlı böcek istilasından korunmanın önemine işaret eden Küçükçavuş, projenin, Lefke'de yapılacak başka önemli projelere öncülük edeceğine inandığını ifade etti.

Lefke Belediye Başkanı Kaya da Lefke bölgesi için hurmaların önemine vurgu yaparak, yıllarca bir maden kasabası olarak adı geçen Lefke'de hurmaların yapraklarından sepet yapılarak maden taşındığını kaydetti.

Kaya, 2006 yılında Mısır'dan gelen hurmalarda kırmızı palmiye böceği görülmesinin ardından yaklaşık 200 hurma ağacının kaybedildiğini söyledi.

Böcekle mücadele kapsamında yaklaşık 1200 ağaca aparat takılarak ilaçlama çalışmalarına başlandığını ifade eden Kaya, 1000 civarında daha ağaca aparat takılarak ilaçlamada sürekliliğin sağlanması gerektiğini belirtti.

Tarım Bakanı Oğuz'dan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine ve TİKA'ya teşekkür

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, etkinliğin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, hurmaların Lefke ile özdeşleştiğini ve tarihini yansıttığını belirtti.

Lefke'nin tarihinden gelen hurmaların gelecek nesillere aktarılması için mücadeleye devam edeceklerini belirten Oğuz, ilacın temini için katkı sağlayan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine ve TİKA'ya teşekkür etti.

Hurmaların Lefke için önemi ve anlamına işaret eden Büyükelçi Başçeri, Lefke'de hurmanın yanı sıra yetişen portakal ve cevizin de ekonomik zenginliğe katkıda bulunduğunu kaydetti.

Kıbrıs, Lefke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:19 Kaynak: AA

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