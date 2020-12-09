TİKA'dan KKTC Radyo ve Televizyon Kurumu'na destek - Son Dakika

TİKA'dan KKTC Radyo ve Televizyon Kurumu'na destek
09.12.2020 11:48
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), KKTC Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu'na (BRT) teknik ekipman ve donanım desteğinde bulundu.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), KKTC Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu'na (BRT) teknik ekipman ve donanım desteğinde bulundu.
KKTC'de tek devlet kanalı olma özelliği taşıyan BRT bürolarında canlı yayını kolaylaştıracak malzemeler, BRT'nin Lefkoşa, Ankara ve Gazimağusa bürolarında kullanılacak. Temin edilen son teknolojiye uygun ekipmanlar gündemin anında izleyiciler ile paylaşabilmesi ve farklı noktalardan canlı yayın yapılmasına imkan veriyor. 1963 yılından beri yayın yapan Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu, 3 televizyon kanalı ve 6 radyosu ile hizmet vererek Kıbrıs Türklerinin sesi olmaya devam ediyor. - ANKARA
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