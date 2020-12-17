TİKA'dan Kolombiya'da barışın tesisi ve ekonominin canlanmasına destek - Son Dakika

TİKA'dan Kolombiya'da barışın tesisi ve ekonominin canlanmasına destek

17.12.2020 23:49
TİKA'dan Kolombiya'da barışın tesisi ve ekonominin canlanmasına destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'da ekonomik canlanmaya katkı sağlamak için çiftlik işiyle geçimini sürdüren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) eski mensuplarına ilaçlama ve gübrelemede kullanılmak üzere tarım makineleri ve ekipman desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'da ekonomik canlanmaya katkı sağlamak için çiftlik işiyle geçimini sürdüren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) eski mensuplarına ilaçlama ve gübrelemede kullanılmak üzere tarım makineleri ve ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kolombiya Cumhuriyeti Başkanlığı İstikrar ve Birleşme Danışmanlığı ve TİKA iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile sivil hayata dönen eski militanlara sosyo-ekonomik imkan sağlayıp toplumsal ve kırsal kalkınmayı destekleyerek yeniden bütünleşme sürecinin sağlamlaştırılmasıyla ülkenin en önemli üretim ve ihraç ürünlerinden avokado yetiştiriciliği desteklenmesi hedefleniyor.

TİKA tarafından yürütülen proje kapsamında, Cauca Departmanına bağlı Caldono kasabasında avokado üreten çiftçilere sulama ilaçlama boruları, su pompaları ve ilaçlama cihazları desteğinde bulunuldu.

Başkanlık İstikrar ve Birleşme Danışmanı Emilio Archila, törende yaptığı konuşmada, "Gerçekleştirilen iş birliğinin sosyo-ekonomik açıdan verimli bir proje olmasının yanı sıra, artık şiddet içinde yaşamak istemeyenlerin, ailelerin ve şiddetten uzak büyüyecek çocukların umududur. Değerlerimizi ve çabamızı paylaştıkları için Türkiye halkına çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Projeden faydalanacak kişilerden Jhan Carlos Moreno, kendilerine sunulan ekipman desteğine minnettar olduklarını vurgulayarak "Yeniden bütünleşme sürecinde 250 aileyi bir araya getiren hass avokado üretimi projesi sayesinde ilaçlama süreci hızlandırıldı ve mahsuldeki zararlı hastalıkların kontrolü sağlandı. Mahsulde 8 gün olan emek maliyeti 2 güne indirildi." dedi.

ARN Başkanı Anres Stapper de "Türk Hükümetine ve TİKA'ya hukuki barış politikasına verdikleri destekten ötürü teşekkür ederiz. Bu sayede, 13 binden fazla eski militanın yeniden bütünleşme süreciyle yasal ve normal hayata geçişlerini garanti eden sürdürülebilir verimli projelerin geliştirilmesi ile mümkün kılınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkanlık Sarayında düzenlenen projenin teslim törenine, Başkanlık İstikrar ve Birleşme Danışmanı Emilio Archila, Yeniden Bütünleşme ve Normalleşme Ajansı (ARN) Başkanı Andres Stapper ile Cauca Departmanı Silvia Belediyesi Valle Nuevo'da bulunan proje yararlanıcıları katıldı.

Kolombiya'da devlet ile sol görüşlü FARC arasında 52 yıl süren, yaklaşık 260 bin kişinin ölümüne ve 6 milyonun göç etmesine neden olan iç çatışma, Kasım 2016'da barış anlaşmasının imzalanmasından bu yana yerini sükunete bırakmış görünüyor.

Kolombiya, Sivil, Tarım, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Kolombiya'da barışın tesisi ve ekonominin canlanmasına destek - Son Dakika


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