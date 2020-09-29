TİKA'dan Kolombiya'da ekonominin canlanmasına destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya Narino Departmanı Tumaco şehrinde, maske üretim tesisi kurdu.

Dünyada Kovid-19 vakası en yüksek sayıda görülen ilk 10 ülkesi arasında yer alan Kolombiya'nın Narino Departmanı Tumaco şehrinde, TİKA, Kolombiya Başkan Yardımcılığı ve Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Bütünleşme Sekreterliği iş birliğinde maske üretim tesisi kurularak Narino'da yaşayan 100 kadına istihdam sağlandı. Cerrahi maske üretimi için kurulan tesisin birçok komşu belediye ve şehirde kullanılmak üzere üretim yapması hedefleniyor.

Maske Üretim Tesisinin açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Martha Lucia Ramirez, Ulusal Hükümet tarafından yürütülen girişimcilik ve cinsiyet eşitliği stratejilerine verdiği destek için TİKA'ya teşekkür etti.

Proje'nin Tumaco Belediyesinin kırsal kesiminde yaşayan kadın dernekleri ile yüzlerce ailenin ekonomik olarak fayda sağlayacağı bir değer zinciri yaratacağını ifade eden, Ramirez; "Kadınlara imkan tanıyan projeler benim için önceliklidir, çünkü şuna eminim ki bizlerin ekonomik özgürlüğümüz ve çalışmamız artırdıkça liderlik kapasitemiz de artacak ve ülkemizin dönüşümüne destek olacağız. Maskelerin değişik dizaynlar ile kamu-özel sektör iş birliğinde tüm ülkede satılabilmesini hatta ihraç edilmesini hedefliyoruz." dedi.

Narino Valiliği Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Bütünleşme Sekreteri Carmen Elisa Olaya Batalla ise konuşmasında; "Bu ekonomik canlanma, varlıklarımızı zenginleştirip ve ailelerimizi güçlendirerek ekonomik faaliyetler yürütme fırsatı verecektir. TİKA'nın desteği olmasaydı bu proje mümkün olmazdı" ifadelerini kullandı. - ANKARA