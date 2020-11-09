TİKA'dan Kolombiya'da kadınların güçlenmesine destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya Cumhuriyeti Başkan Yardımcılığı ile Başkanlık Kadın Eşitliği Konseyi iş birliğinde ülkedeki kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi ve mesleki eğitim görmeleri için kurulan "Kadın Evleri" projesini destekledi.

Kolombiya'nın farklı bölgelerinde 10 binden fazla kadına sosyal, mesleki ve kültürel alanda eğitim ve faaliyet imkanı sunan "Kadın Evleri" projesi kapsamında, Pasto (Nario), Riohacha (Guajira), Buga (Valle del Cauca), Ccuta (Norte de Santander) ve Quibd (Choc) şehirlerindeki Kadın Evleri Bilişim ve İletişim Teknolojileri odalarının donanımı TİKA tarafından gerçekleştirildi.

Ülke genelinde tüm bölgelere kurulması planlanan Kadın Evlerinde; girişimcilik, istihdam, bilişim ve teknoloji alanlarında kurslar düzenlenip, kadına şiddet konularında hukuki ve psikososyal danışmanlık sağlanıyor.

TİKA, Kolombiyalı kadınların yeni ekonomi modeline uygun olarak kendilerini geliştirebilecekleri, 5 farklı şehirde bulunan Kadın Evleri Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) sınıflarının donanımını gerçekleştirdi. Ayrıca Kadın Evlerine; Türkiye ile Kolombiya arasındaki ortak kültürel ve sosyal unsurları içeren duvar resimleri, yararlanıcı kadınlar tarafından çizildi.

Riohacha Kadın Evinde, Türk ve Kolombiya motiflerinin yer aldığı duvar resminin çizimine Kolombiya Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Marta Luca Ramrez bizzat katılarak "Bu iş birliği, Kolombiyalı kadınların dijital yetilerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu sayede teknolojik açığın kapatılmasının yanı sıra cinsiyet eşitliğini de tesis edeceğiz. Ekonomi ve siyasette lider kadınlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Başkanlık Kadın Eşitliği Konseyi Başkanı Gheidy Gallo da, "Kadının ekonomik olarak güçlenmesinin yanı sıra, bu evlerin önceliklerinden biri, bölgelerde kadına şiddetin sonlandırılması stratejisini desteklemektir. Kadın Evleri ile kadınlara yalnız olmadıklarını, onları dinleyen, destekleyen ve ilgilenen kurumları olduğunu da söylüyoruz" dedi.

Riohacha Belediye Başkanlığı Kadın, Genç ve Çocuk Birimi Yöneticisi Karen Gmez vila ise, "Belediyemiz adına bölgedeki kadınlar lehine yaptığı her şey için TİKA'ya teşekkür ederiz. BİT sınıfı, kadının ekonomik, siyasal ve sosyal gelişimi için çok önemlidir. La Guajira'da birçok kadının yaşam koşulunun iyileşmesi mümkün olacak" dedi. - ANKARA