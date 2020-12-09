TİKA'dan Kolombiya'daki uluslararası havaalanına, termal kamera sistemi desteği - Son Dakika

TİKA'dan Kolombiya'daki uluslararası havaalanına, termal kamera sistemi desteği

09.12.2020 04:23
TİKA'dan Kolombiya'daki uluslararası havaalanına, termal kamera sistemi desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında biyogüvenlik protokolü ve önlemlerini uygulamak amacıyla Rafael Nunez Cartagena de Indisa Uluslararası Havaalanı'na Türk üretimi iki termal kamera seti desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında biyogüvenlik protokolü ve önlemlerini uygulamak amacıyla Rafael Nunez Cartagena de Indisa Uluslararası Havaalanı'na Türk üretimi iki termal kamera seti desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bolivar Valiliği ve TİKA iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile termal kameralar yoluyla fiziksel temas olmadan yüksek hassasiyetli yüz tanıma sistemi sayesinde 37 derecenin üzerindeki vücut sıcaklığının tespit edilmesi hedefleniyor.

Kurulan sistem aracılığıyla Ulusal Hükümet tarafından oluşturulan yönergelerle uyumlu biyogüvenlik protokollerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, şehrin ana gelir kaynağı olan turizm sektöründeki faaliyetlerin canlandırılması için gerekli sağlık güvenliği koşulunun oluşturulması amaçlanıyor.

Kameraların teslim töreninde konuşan Bolivar Valisi Vicente Antonio Biel Scaff, sağlanan destek için Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve TİKA'ya teşekkür ederek, "Kızılötesi kameralar, Karayip bölgesinin ana havalimanında tüm yolcularımızın vücut sıcaklığını tespit etmemize olanak sağlayacağı gibi Bolivar'da salgınla mücadelemize de büyük katkı verecek." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Cartagena Fahri Konsolosu Jorge Villamizar de Lavalle de bölgede gerçekleştirilen iş birliklerinin artmasının önemine değinerek, "Rafael Nunez Havaalanına kurulan termal kamera sistemleri sağlık güvenliği yönetiminde önemli bir aşamayı temsil ediyor. Virüsle enfekte olmuş kişilerin erken tespit edilebilmesi çok önemli. Türk ürünü termal kamera sistemlerinin bölgemizde yaygın olarak kullanılabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan TİKA tarafından Kolombiya'da koruyucu sağlık önlemleri kapasitesinin artırılması amacıyla 2020 yılı içerisinde temin edilen 3 adet termal kamera seti, Kolombiya Başkanlık Sarayı'nda, Choco Departmanı Valiliği ve Kolombiya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı hizmet binalarında halen kullanılmaya devam ediliyor.

Kolombiya'nın tarihi, turistik ve kültürel simgelerinden olan Cartagena kenti, ülkenin en çok turist ağırlayan kenti. Adını eski devlet başkanı ve Kolombiya milli marşının yazarı olan Rafael Nunez'den alan Cartagena Havaalanı, ülkedeki en önemli havalimanından biri olarak kabul ediliyor.

Kolombiya, Kamera, Türk, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Kolombiya'daki uluslararası havaalanına, termal kamera sistemi desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Irkçılığa maruz kalan Webo'nun sosyal medya paylaşımı: Siyah ya da beyaz değil, sadece insanım Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor Lazio, 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarından çıktı! Fenerbahçe'nin kasası doldu Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi Bakan Koca, 4 ilimizi uyardı: Sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi
UEFA ırkçılık rezaletine el attı! Geniş çaplı inceleme başlatıldı UEFA ırkçılık rezaletine el attı! Geniş çaplı inceleme başlatıldı         
01:51
Bakan Koca'da canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'la ilgili açıklama: Genel durumu iyi Bakan Koca'da canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'la ilgili açıklama: Genel durumu iyi         
00:44
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi, karşılaşma ertelendi Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi, karşılaşma ertelendi         
23:28
Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla paylaştı         
22:49
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu         
21:09
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek         
18:53
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde         
17:16
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 04:31:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA'dan Kolombiya'daki uluslararası havaalanına, termal kamera sistemi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei