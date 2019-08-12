TİKA'dan Kolombiya'ya eğitim ve sağlık desteği
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Tibu kentine sağlık ve eğitim ekipmanları desteğinde bulundu.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Tibu kentine sağlık ve eğitim ekipmanları desteğinde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 08:43 Kaynak: AA
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