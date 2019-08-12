Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Kolombiya'ya eğitim ve sağlık desteği
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TİKA'dan Kolombiya'ya eğitim ve sağlık desteği

46 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Tibu kentine sağlık ve eğitim ekipmanları desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Tibu kentine sağlık ve eğitim ekipmanları desteğinde bulundu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 08:43 Kaynak: AA
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