Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Komorlar'da çiftçilere destek
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TİKA'dan Komorlar'da çiftçilere destek

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afrika ülkesi Komorlar Birliği'nde gerçekleştirilen tarım projesinin ikinci ayağı, tohum ve çeşitli tarım ekipmanı teslimatıyla tamamlandı.

TİKA'dan Komorlar'da çiftçilere destek, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afrika ülkesi Komorlar Birliği'nde gerçekleştirilen tarım projesinin ikinci ayağı, tohum ve çeşitli tarım ekipmanı teslimatıyla tamamlandı.
TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika'nın güneyindeki adalardan oluşan Komorlar Birliği'nde tarımın geliştirilmesi ve sermayesi olmayan çiftçilere destek amacıyla farklı tarım ürünlerine ait tohumlar ve tarımsal ekipmanlar TİKA tarafından temin edildi.
Başkent Moroni'de dağıtımı yapılan tohum ve ekipmanlar, Balıkçılık, Çevre ve Tarım İşlerinden Sorumlu Tarım Bakanlığına bağlı Komorlar Tarım Kooperatifler Birliğinin Njazidja, Moheli ve Anjouan adalarındaki şubelerine teslim edilecek.
Proje, çiftçi ailelerin geçimlerini sürdürmelerine imkan tanırken, ülkede tarım sektörünün gelişmesine de katkı sağlayacak.
Topraklarının yüzde 45'i tarım alanı, yüzde 7'si otlak, yüzde 16'sı ormanlardan oluşan Komorlar, tropikal ve yağışlı bir iklime sahip bulunuyor.
Ülkenin en verimli tarım alanına sahip Mayotte Adası'nın halen Fransa kontrolünde olması da Komorlar'ın tarım potansiyelinin tam olarak ortaya çıkarılmamasına neden oluyor.
Ülkede tarımdan elde edilen gelirin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı, yüzde 44 düzeyinde bulunuyor.
Çalışan nüfusun yüzde 53,3'ünün tarım alanında istihdam edildiği ülkede ekonomi, büyük oranda bu alana dayanıyor.
Ülkede tarım halen klasik tekniklerle yapılırken, tarım faaliyetleri için ayrılan arazinin yüzde 35'i başka ülkelerin kullanımında bulunuyor.
Komorlar'da tarımsal verimliliğin önündeki en büyük engeller arasında tohum ve tarımsal ekipman eksikliği geliyor.
TİKA, çiftçilere tohum ve zirai ekipman destek projesi ile bu alandaki boşluğu giderebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:32 Kaynak: AA
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