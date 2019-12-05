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TİKA'dan Komorlu itfaiyecilere eğitim desteği

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından düzenlenen program ile Afrika ülkesi Komorlar Birliği'nden 6 itfaiye personeline Kahramanmaraş'ta teorik ve pratik eğitim verildi.

TİKA'dan Komorlu itfaiyecilere eğitim desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından düzenlenen program ile Afrika ülkesi Komorlar Birliği'nden 6 itfaiye personeline Kahramanmaraş'ta teorik ve pratik eğitim verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde Komorlar İtfaiye Biriminden gelen 6 personel için 10 günlük eğitim düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde verilen teorik ve pratik eğitimlerde, doğal afetler ve tehlikelere karşı sorumluluk bilinciyle görev alabilecek itfaiyecilerin kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Derslerde itfaiyecilere yangın söndürme, kentsel arama kurtarma, tehlikeli maddeler, trafik kazalarında müdahale ve ileri düzey kurtarma alanlarında eğitim verildi.

Kahramanmaraş, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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