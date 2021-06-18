Tika'dan Kosova'da Kadınlara Tarım Desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kosova'da Viti Belediyesi'nin Goşica köyünde bulunan Goşica Kadınlar Derneği'ne keçi sütü ve ürünlerinin üretimine yönelik ekipman desteği sağladı.

TİKA, " Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında gerçekleştirilen "Kosova'da Tarım Ürünleri İşletme Teknolojilerinin Geliştirilmesi - Keçi Sütü Üretimi" projesi ile Viti Belediyesi'nin Goşica köyünde bulunan Goşica Kadınlar Derneği'ne keçi sütü ve ürünlerinin üretimine yönelik ekipman desteği sağladı. 17 üyesi bulunan derneğe hibe edilen ekipmanlarla keçi sütünün yanı sıra katma değeri yüksek süt ürünlerinin üretimi için olanak sağlandı.

Düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, TİKA Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer, Viti Belediye Başkanı Sokol Haliti ve Goşica Kadınlar Derneği üyeleri katıldı.

Büyükelçi Sakar yaptığı açıklamada, TİKA'nın yürüttüğü projelerle Türkiye'nin kalkınma yardımları alanındaki başlıca kurumlarından olduğuna ve Kosova'nın ekonomik kalkınmasına verdiği desteğin önemine işaret etti. Özellikle kadın istihdamının desteklenmesine yönelik hayata geçirilen bu projenin açılış töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunun altını çizdi.

TİKA Koordinatörü Cihan Dinçer ise Türkiye'nin her zaman Kosova'nın yanında olduğuna vurgu yaparak eğitim, tarım, sağlık gibi farklı alanlarda birçok projeye imza attıklarını belirtti. Goşica Kadınlar Derneği ile yapılan projenin ise üretimin artması, kırsal alanlarda bulunan aile ekonomilerinin güçlenmesi, istihdama katkı sağlanması ve kadın çiftçilerin çalışmaları konusunda teşvik edilmesi açısından birçok fayda sağlayarak bir çarpan etkisi yaratacağını ifade etti.