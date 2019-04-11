Son Dakika Haberleri: Tika'dan Kosova'da Tarıma Destek

Tika'dan Kosova'da Tarıma Destek

8 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kosova'nın güneyindeki Ferizaj Belediyesi arasında "Tarımsal Mekanizasyonun Teşviki ve Modern Tarımın Desteklenmesi Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Tika'dan Kosova'da Tarıma Destek, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kosova'nın güneyindeki Ferizaj Belediyesi arasında "Tarımsal Mekanizasyonun Teşviki ve Modern Tarımın Desteklenmesi Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran ve Ferizovik Belediye Başkanı Agim Aliu tarafından imzalandı.

Ceran, burada yaptığı açıklamada, Ferizaj'da tarımsal mekanizasyonun desteklenmesi amacıyla iş birliği başlattıklarını ifade etti.

Bu çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulunan Ceran, "Üretim kapasitelerinin desteklenmesi, altyapılarının güçlendirilmesi, istihdamın artırılması TİKA olarak bizim için Kosova'da her zaman öncelikli geliyor." dedi.

Bu aşamada Ferizaj'dan başladıkları için son derece memnun olduklarını kaydeden Ceran, "Bildiğiniz gibi kırsal yatırımların desteklenmesi amacıyla da Kosova genelinde de bir uygulama başlattık. Orada da yaklaşık 9 tane belediyede ilan açmış durumdayız ve talepleri topluyoruz. Ama Ferizaj Belediyesiyle doğrudan birlikte çalışmayı tercih ettik." şeklinde konuştu.

Ferizaj Belediye Başkanı Aliu ise anlaşmanın Ferizaj'da istihdamın artırılmasına yardımcı olacağını dile getirerek, TİKA'ya birçok proje başvurusunda bulunduklarını ve destek beklediklerini söyledi.

Türk milletinin Kosova'ya sürekli destek sağladığını vurgulayan Aliu, daha önce de tarım alanında birçok kuruluşa destek çıkan TİKA'ya teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:16 Kaynak: AA
Kosova, Güncel
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