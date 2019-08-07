Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Kosova'da tarıma destek
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TİKA'dan Kosova'da tarıma destek

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kosova'nın güneydoğusundaki Ferizaj Belediyesi iş birliğinde "Tarımsal Mekanizasyonun Teşviki ve Modern Tarımın Desteklenmesi" projesi kapsamında 20 çiftçiye tarım makinesi hibe edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kosova'nın güneydoğusundaki Ferizaj Belediyesi iş birliğinde "Tarımsal Mekanizasyonun Teşviki ve Modern Tarımın Desteklenmesi" projesi kapsamında 20 çiftçiye tarım makinesi hibe edildi.
Ferizaj'da düzenlenen dağıtım törenine, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran ve Ferizaj Belediye Başkanı Agim Aliu'nun yanı sıra bölgedeki çiftçiler katıldı.
Ceran, buradaki konuşmasında, Ferizaj'da tarıma destek verdikleri için son derece mutlu olduklarını söyledi.
Buna ilişkin Ferizaj Belediyesi ile iş birliği protokolü imzaladıklarını anımsatan Ceran, "Şartları beraber belirledik, başvuruları beraber aldık, sizin uzmanlarınızla beraber, teknik heyetinizle beraber aileleri tek tek ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerini belirledik." dedi.
Ceran, "Bugün de çiftçilerimize 20 adet el traktörü, çapalama ve çim biçme makinesi teslim ediyoruz." şeklinde konuştu.
Ferizaj Belediye Başkanı Aliu de belediye olarak TİKA ile ilk kez iş birliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini belirten Aliu, "Çiftçilerimizi destekleme bağlamında somut ve sürdürülebilir tedbir ve planlarımız var. Burak Bey'e ve herkese, çiftçilerimiz için çok önemli olan bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Priştine, Kosova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:15 Kaynak: AA
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