TİKA'dan Kosova'da veteriner hekimlere yönelik Tecrübe Paylaşım Programı - Son Dakika

TİKA'dan Kosova'da veteriner hekimlere yönelik Tecrübe Paylaşım Programı

17.11.2020 01:29
TİKA'dan Kosova'da veteriner hekimlere yönelik Tecrübe Paylaşım Programı, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen Kosovalı veteriner hekimlere yönelik "Tecrübe Paylaşımı Online Eğitim Programı" video konferans yönetimiyle başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen Kosovalı veteriner hekimlere yönelik "Tecrübe Paylaşımı Online Eğitim Programı" video konferans yönetimiyle başladı.

Kosova Veteriner Hekimler Odası iş birliğindeki programın açılışında konuşma yapan TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Dr. Mahmut Çevik, Kosova'da bugüne kadar 300'ün üzerinde proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projeleri hayata geçirirken alanından uzman isimlerden gereken desteği aldıklarını vurgulayan Çevik, TİKA'nın Kosova'da genellikle yardım gereken alanlara yatırımlar yaptığını aktardı.

Kosova Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Nehat Ramadani de TİKA'nın Kosova'da tarım ve diğer alanlardaki taahhüdünü çok takdir ettiğini dile getirdi.

İstanbul'a gerçekleştirdiği bir ziyaretin ardından Türkiye'nin salgına karşı aldığı tedbirler karşısında hayrete düştüğünü belirten Ramadani, "Türk kurumlarının bu konuda yapmış olduğu tüm bu başarılı çalışmaları yakın gelecekte yakından görmeyi arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, gıda güvenliğinin ne kadar önemli bir konu olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Sakar, salgının sona ermesi ve ardından yapılacak karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu ise gıda güvenliğinin krize dönüşeceği dönemde tarımsal diplomasi çalışmalarını hızlandıran TİKA'yı takdir ettiklerini, tecrübe paylaşımı konusunda her zaman TİKA'nın yanında olacaklarını söyledi.

Dr. Engin Ünay ve Dr. Hasan Hüseyin Şenyüz'ün sunumları ile başlayan eğitim programında 5 gün boyunca 80'i aşkın Kosovalı veteriner hekim eğitim alacak.

Veteriner, Avrupa, Kosova, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Kosova'da veteriner hekimlere yönelik Tecrübe Paylaşım Programı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili konuştu: Benim onayımla devreye girdi Maske takmaları yönünde uyarılan şahıslar, polise taşla saldırdı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı
Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu         
00:47
Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim         
00:07
Koronavirüse yakalanan Atletico'lu Luis Suarez, Barcelona maçını kaçıracak Koronavirüse yakalanan Atletico'lu Luis Suarez, Barcelona maçını kaçıracak         
23:41
Son Dakika: Bakan Koca, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin işaretini verdi Son Dakika: Bakan Koca, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin işaretini verdi         
23:01
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu         
19:35
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 01:39:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA'dan Kosova'da veteriner hekimlere yönelik Tecrübe Paylaşım Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei