TİKA'dan Kosovalı veteriner hekimlere online eğitim desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde Kosova'nın gıda güvenliğinde görevli veteriner hekimlere yönelik video konferans yöntemiyle düzenlenen "Tecrübe Paylaşımı Online Eğitim Programı" başarıyla tamamlandı.

Eğitime yoğun katılım gösteren Kosovalı veteriner hekimler, gelişen teknoloji ve pandemi sürecinde güncel bilgilerini meslektaşları ile paylaştılar. Eğitimin açılışı Kosova Tarım Bakanı Yardımcısı Nehat Ramadani, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Dr. Mahmut Çevik, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Kosova Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Dr. Arben Sinani, Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Engin Ünay, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cevdet Yaralı ve 80'nin üzerinde Kosovalı veteriner hekimin katılımıyla gerçekleşti.

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Çevik programda yaptığı konuşmada, "TİKA'nın Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde gerçekleştirmiş olduğu program ve projelerin bir yenisini uyguluyoruz. Özellikle Kosova'da 2004 yılında, 16 yıl önce kurulan TİKA, bu bölgede bu ülkede şüphesiz her sektörde olduğu gibi gıda, tarım ve hayvancılık alanında da bir dizi yatırım yapmış, önemli projeleri hayata geçirmiştir" dedi.

"Covid-19 'a karşı anti serum üretimi yapılıyor"

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cevdet Yaralı ise, "Covid-19'a karşı anti serum çalışması yürüttük. Bu amaçla inaktive edilmiş virüsü tavşan ve atlara verdik. Hem tavşanlarda hem atlarda başarılı bir şekilde virüsü öldürebilen immünglobulin üretmeyi başardık. Şu anda son aşamadayız. Bu hastalık hayvanlarda olsaydı bu anti serumumuzu çok rahat kullanabilirdik. Fakat insanlarda kullanacağımız için son bir saflaştırma yapacağız. Çok kısa zamanda insanlarda kullanılabilir hale gelecek. Yine TİKA aracılığıyla bölgesel ikili işbirliği yapalım ve beraber çalışalım" dedi.

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Engin Ünay, "Ankara Lalahan'daki Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz 1931 yılında kurulmuştur. Uzun yıllar yerli ırkların ıslahı ve melezlemesi çalışmalarına devam etmiştir. Çağın teknolojilerine uygun olarak ve sahadaki ihtiyaca cevap verebilmek için görev kapsamı genişletilmiştir" dedi.

Bugüne kadar TİKA ile de yapmış oldukları işbirliği sonucunda yurt dışında 116 eğitim verildiğini belirten Ünay, hastalıklardan ari olan hayvancılık konusunda yetiştiricilik, bakım-besleme, genetik, ıslah olmak üzere Kosova ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Kosova Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Dr. Arben Sinani ise konuşmasında, "Sayın Priştine Büyüleçisi, TİKA Koordinatörü, TİKA Daire Başkanı ve tüm katılımcılara selamlarımı iletiyorum. Odamız Aralık 2000'de kurulmuştur. Amacımız sahada veteriner hekimlik mesleğini icra edenlerin çıkarlarını korumak ve eğitim vermektir. Türkiye'nin veteriner hekimlik alanında çok sayıda uzmana sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Türkiye'deki veteriner hekimler ile bağlantı kurmak istedik ve bunu TİKA'nın Priştine Ofisi aracılığıyla gerçekleştirdik. Türkiye bize uzman göndermek de dahil her alanda yardımcı oldu. Fakat bu sefer Covid-19 nedeniyle uzmanlar gelemedi ve eğitim zoom üzerinden verilmek üzere ayarlandı. İşbirliğimiz umarım gelecekte de devam edecektir. Eğitimin başarılı olmasını diliyor, herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"TİKA'nın Balkanlar'da uyguladığı başarılı projeleri takdire şayandır"

Programda söz alan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Sözüme bahsi geçen işbirliğinin devam etmesini temenni ederek başlıyorum. Türk Veteriner Hekimleri Birliği 1954 yılında 6343 sayılı kanunla kurulmuştur. Kendisine bağlı 56 bölge ve il veteriner hekimleri odası ile yasal olarak ülkemizdeki tüm veteriner hekimleri temsil eden tüzel kişiliği olan veteriner hekimliği mesleğimizin en üst kuruluşudur. TİKA'nın tüm coğrafyalarda olduğu gibi Balkanlar'da da her sektörde uyguladığı başarılı projeleri takdire şayandır. Özellikle tarım ve hayvancılık alanında uygulanan projeler ekonomisi bu sektörlere dayanan ülkelerdeki soydaş ve akraba toplulukların gıda güvenliğine katkı sağlamaktadır" dedi.

Büyükelçi Çağrı Sakar da konuşmasında, "Ülkemizin dost ve kardeş Kosova'ya ve Kosova'nın kalkınmasına verdiği destek kapsamında, TİKA'nın düzenlemiş olduğu önemli bir etkinliğe daha şahitlik etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. TİKA geçmişten bu yana Kosova'da hayvancılığın gelişimine çeşitli projelerle aktif şekilde destek vermiştir. Veteriner hekimlerimizin bildiğine hiç şüphem yok, öyle ki bir yıldan beri devam eden ve bütün dünyayı tehdit eden pandemi, biz sıradan insanlara da gıda güvenliğinin ne kadar önemli bir konu olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kosova da gıda güvenliğini sağlamaya çalışan ülkelerden birisi. Bu nedenle hem TİKA'ya hem de tecrübe paylaşımı yapacak olan veteriner hekimlerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Covid-19 ile mücadelede Türkiye'ye imreniyoruz"

Kosova Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Yardımcısı Nehat Ramadani, "Bu imkanı bize verdiğiniz için teşekkür ederim. Hem uzmanlık alanında hem de kurumsal olarak üst düzey bir konferansta yer almaktan memnuniyet duyuyorum. TİKA'nın Kosova'da yapmış olduğu projeler ve Kosova kurumlarına vermiş olduğu destek için, ayrıca tarım ve hayvancılık alanında yapmış olduğu projeler için teşekkür ederim. Sayın büyükelçi Sakar ile yapmış olduğum görüşme neticesinde Türkiye'nin Covid-19'e karşı almış olduğu önlemler için hayrete düştüm. Şahsi olarak İstanbul'a yapmış olduğum ziyarette de bu önlemlere şahitlik ettim. Bu durum Türk kurumlarının ve bilim insanlarının çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Türkiye'ye bu konuda imreniyoruz" dedi.

"Tecrübe Paylaşımı Online Eğitim Programı" kapsamında Kosovalı veteriner hekimlerine süt sığırcılığında bakım, besleme ve sürü yönetimi; sığırlarda metabolik hastalıklar ve mücadelesi; sığırlarda üreme verimliliğinin artırılması ve döl verimini etkileyen hastalıklar; buzağılarda ishal sendromu; küçükbaş hayvanlarda bakım, besleme ve sürü yönetimi; başlıca arı hastalıkları ve zararlıları ile mücadele gibi konularda eğitimler verildi. Türkiye'de veteriner hekimlik, TVHB odalarının çalışma usul ve esaslarının da anlatıldığı eğitim boyunca kedi ve köpeklerde en çok gerçekleştirilen cerrahi müdahalelere yönelik de eğitimler verildi. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı "Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü", "Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı uzmanlarınca 16 Kasım'da verilmeye başlanan eğitimler, 27 Kasım tarihinde son buldu. - ANKARA