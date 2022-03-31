TİKA'dan Kuzey Makedonya'daki devlet kurumuna onarım ve donanım desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Kuzey Makedonya'daki devlet kurumuna onarım ve donanım desteği

31.03.2022 17:17

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrindeki Teftiş Dairesinin onarım ve donanım projesini tamamlayarak açılışını yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrindeki Teftiş Dairesinin onarım ve donanım projesini tamamlayarak açılışını yaptı.

TİKA, Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanlığı Devlet Piyasa Denetim Müfettişliğine bağlı Gostivar Teftiş Dairesinin eski ve onarım gerektiren çalışma alanları için onarım ve donanım desteği sağladı.

Törene, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, Kuzey Makedonya Devlet Piyasa Denetim Müfettişliği Müdürü Aneta Simeska-Dimovska ve diğer davetliler katıldı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Söğüt, yaptığı açıklamada, TİKA'nın 100'den fazla ülkede faaliyet ve proje gerçekleştirdiğini ifade ederek Kuzey Makedonya'daki faaliyetlere 2005'te başlandığını söyledi.

TİKA'nın başta eğitim, sağlık, tarım, idari-kurumsal altyapıların geliştirilmesi olmak üzere insana dokunan alanlarda çalışmalar yaptığının altını çizen Söğüt, "TİKA faaliyetlere başladığı günden itibaren dil, din, ırk ayırt etmeksizin Kuzey Makedonya'nın çok etnikli yapısına uygun olarak karşılıklı saygı ve iş birliği zemininde tüm toplumları kucaklayıcı bir tutumla birçok alanda faaliyet gerçekleştirmiştir." dedi.

Söğüt, söz konusu projenin birinci kısmının Kumanova'daki Teftiş Dairesinde yapıldığını, orada da onarım ve teknik donanım desteği sağlandığını kaydederek, "Bugün ise Gostivar'da aslında birçok bölgeye hizmet eden piyasa müfettişlerimizin çalışma ortamlarını daha iyi hale getirmek için gerçekleştirdiğimiz bir çalışmanın açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aslında başladığımız noktayla geldiğimiz nokta arasında çok büyük fark var. Bunu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Devlet Piyasa Denetim Müfettişliği Müdürü Simeska-Dimovska da söz konusu Müfettişliğin ülke genelinde 275 çalışanı olduğunu, bu çalışanların görevlerini uygun koşullarda yerine getirmekte sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Simeska-Dimovska, "Kurduğumuz ortaklık aracılılığıyla TİKA, Devlet Piyasa Denetim Müfettişliğinin farklı şehirlerdeki çalışma ortamlarının onarım ve donanım ihtiyacını gördü. Bunun için TİKA'ya teşekkür ediyoruz. Amaç, kurum çalışanlarının kalitesini ve etkinliğini artırmak." değerlendirmesinde bulundu.

İki ayrı proje aracılığıyla TİKA'nın sağlamış olduğu destek ile Gostivar ve Kumanova'daki şubelerde çalışanların çalışma koşullarını iyileştirme fırsatı bulduklarına dikkati çeken Simeska-Dimovska, "Bugün Gostivar'daki şubemizde yeni çalışma ortamlarının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu TİKA'nın ikinci projesinin bir parçası. Burada 10 ofisin onarımı gerçekleştirildi. Ofisler 30 masa, 42 sandalye ve dolap ile donatıldı." ifadelerini kullandı.

TİKA'dan Kuzey Makedonya'daki devlet kurumuna onarım ve donanım desteği
TİKA'dan Kuzey Makedonya'daki devlet kurumuna onarım ve donanım desteği
TİKA'dan Kuzey Makedonya'daki devlet kurumuna onarım ve donanım desteği
TİKA'dan Kuzey Makedonya'daki devlet kurumuna onarım ve donanım desteği

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Kuzey Makedonya'daki devlet kurumuna onarım ve donanım desteği - Son Dakika


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