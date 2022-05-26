TİKA'dan Kuzey Makedonya Kamu Televizyonu azınlıklar kanalına teknik donanım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kuzey Makedonya Kamu Televizyonu (MRT) kapsamında azınlık gruplara yönelik yayın yapan kanala teknik donanım desteği sağlandı.

Teknik donanım teslim törenine, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt ve MRT Türkçe Program Müdürü Eran Hasip'in yanı sıra Romanca, Ulahça, Sırpça ve Boşnakça yayın yapan azınlık kanal temsilcileri de katıldı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Söğüt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TİKA'nın sadece Balkanlar'da değil dünyanın çeşitli coğrafyalarında proje ve faaliyetler gerçekleştirdiğini belirterek başta eğitim olmak üzere tarım, sağlık, restorasyon, kurumsal kapasitelerin artırılması gibi birçok çalışma gerçekleştirdiğini vurguladı.

Kuzey Makedonya'nın çok etnik kültüre sahip bir ülke olduğunu ve bu çok kültürlü yapının, bu ve benzer kurumlarda temsil edildiğine dikkati çeken Söğüt, MRT'nin, Türk, Arnavut, Makedon gibi Kuzey Makedonya'da yaşayan tüm toplulukları yansıtan bir kurum olduğunu kaydetti.

Söğüt, "MRT devlet televizyonu hepimizin hatıralarında, burada yaşayan vatandaşların hatıralarında önemli bir yer turan, bugün kamu, bürokrasi içerisinde, idareler içerisinde çok önemli, herkesin temsil bulduğu güzide bir kurum. Herkes aslında kendinden bir şeyler buluyor MRT'de." dedi.

TİKA'nın daha önce medya alanında MRT ile uzun yıllardır proje gerçekleştirdiğini söyleyen Söğüt, MRT'ye her zaman imkanlar çerçevesinde destek sunmaya gayret ettiklerinin altını çizdi.

Ülkedeki soydaşların duygu, düşünce ve hissiyatlarını paylaşmaları açısından MRT'nin hem televizyon hem de radyodaki Türkçe yayınlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Söğüt, "Biz TİKA olarak iş birliği zemininde de bugün gördüğümüz teknik donanım desteğini sağladık. Burada bilgisayar ekipmanları, özellikle altını çizmek lazım; en modern şekilde, onların hem merkezde çalışabilecekleri hem de sahada çalışabilecekleri şekilde yine montajla ilgili özel bir şekilde modernize edilmiş durumda. Bundan çok mutluyuz." diye konuştu.

MTV Türkçe Program Müdürü Hasip de MRT 4 ya da MRT Belgesel olarak adlandırılan kanalın aslında iki yıldır yayın yapmaya çalıştığını belirterek medyanın, iki ülke arasındaki ilişkilerde çok ciddi bir rol üstlendiğini ifade etti.

TİKA'nın kanal kapsamındaki stüdyoyu da yenilediğini dile getiren Hasip, "Şimdi bilgisayar desteği de aldık. Bu önümüzdeki dönemde devam edecek. Kesin devam edecek. 14 tane bilgisayarımız var şimdi. Daha önce stüdyoyu da yaptık. Yani işlerimizi daha gerektiği şartlarda yerine getirmek için TİKA'nın ciddi bir desteği oldu." dedi.

Kanal kapsamında Türkçe dışında ülkede yaşayan azınlık dilleri Romanca, Boşnakça, Sırpça ve Ulahça da yayın yaptıklarını söyleyen Hasip, "Dolayısıyla bu imkanları hep birlikte kullanacağız. Yani hem bu bilgisayarların dağıtımını, buradaki bütün arkadaşlara dağıtacağız. Diğer etnik topluluklardaki arkadaşlara dağıtacağız. Hem de stüdyomuzu birlikte kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kanalın çok kısa bir sürede Kuzey Makedonya'da çok önemli bir yer kaplayacağına vurgu yapan Hasip, "Çünkü Makedonca ve Arnavutçanın dışında kendini Kuzey Makedonya vatandaşı hisseden diğer etnik toplulukların da bir şekilde sesi olması gereken bir kanal. Dolayısıyla, bu yolda birlikte çalışıyoruz. TİKA sadece Türkçe yayınlara değil, Türkçe yayınlarla birlikte aynı kanalda yer aldığımız diğer etnik topluluklara da destek sayılıyor." diye konuştu.

Azınlık gruplara yönelik yayın yapan kanalın teknik kapasitesini artırmak ve altyapısını güçlendirmek amacıyla TİKA, MRT'nin sahada ve stüdyo montaj çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve monitör gibi ihtiyaç duyulan teknik ekipman desteği sağladı.