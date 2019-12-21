TİKA'dan Libya'da kız meslek enstitüsüne teknik ekipman desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Libya'da kız meslek enstitüsüne teknik ekipman desteği

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Al-Nahda Kız Meslek Enstitüsü'nün tekstil bölümüne teknik ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan Libya'da kız meslek enstitüsüne teknik ekipman desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Al-Nahda Kız Meslek Enstitüsü'nün tekstil bölümüne teknik ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Başkanlık, Libya Eğitim Bakanlığının desteğiyle mesleki eğitim alanındaki iş birliği imkanlarının geliştirilmesi ve karşılıklı tecrübe paylaşımı başta olmak üzere Türkiye'nin mesleki eğitim alanındaki tecrübe birikiminin Libya'ya aktarılması amacıyla bir dizi teknik iş birliği projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda, başkent Trablus'taki Al-Nahda Kız Meslek Enstitüsü'nün tekstil bölümüne profesyonel sanayi tipi dikiş makinaları, overlok makinaları ile ütü desteğinde bulunuldu.

Temin edilen dikiş ekipmanlarıyla mevcut atölyenin daha işlevsel hale getirilmesi, ilerleyen aylarda Türkiye'den Libya'ya gidecek eğitmenlerin rehberliğinde Libyalı kız öğrencilere yönelik muhtelif kursların düzenlenmesi planlanıyor.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen, ekipmanların teslim töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Libya arasındaki köklü bağların altını çizerek, Türkiye'nin, ihtiyaç duyulan her alanda Libya'ya destek verdiğini vurguladı. Aksen, mesleki eğitim alanındaki ihtiyaçların karşılanması için TİKA'nın öncülüğünde önemli çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların artarak süreceğini ifade etti.

Törene katılan, Libya Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Ulusal Kurulu Genel Müdürü Adil Recep Zindah ve bakanlık yetkilileri de iki ülke arasında mesleki eğitim alanında başlayan tecrübe paylaşımı programlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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